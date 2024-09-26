26 сентября 2024

В Сургуте загорелся элитный жилой комплекс. Видео

В Сургуте горит строящийся жилой комплекс
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте возгорания элитного комплекса в Сургуте работают пожарные
На месте возгорания элитного комплекса в Сургуте работают пожарные Фото:

В Сургуте (ХМАО) произошел пожар в строящемся жилом комплексе «Гудзон». На месте работают спасатели

«Пожар в „Гудзоне“», — пишет telegram-канал «К-Информ Сургут». На видео в публикации виден столб черного дыма, который идет с этажей дома. На место также прибыли пожарные отряды.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС. На момент публикации ответ не поступил.

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В Сургуте (ХМАО) произошел пожар в строящемся жилом комплексе «Гудзон». На месте работают спасатели «Пожар в „Гудзоне“», — пишет telegram-канал «К-Информ Сургут». На видео в публикации виден столб черного дыма, который идет с этажей дома. На место также прибыли пожарные отряды. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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