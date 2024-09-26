На месте возгорания элитного комплекса в Сургуте работают пожарные
В Сургуте (ХМАО) произошел пожар в строящемся жилом комплексе «Гудзон». На месте работают спасатели
«Пожар в „Гудзоне“», — пишет telegram-канал «К-Информ Сургут». На видео в публикации виден столб черного дыма, который идет с этажей дома. На место также прибыли пожарные отряды.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС. На момент публикации ответ не поступил.
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