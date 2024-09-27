Патрушев назвал истинную цель военных учений НАТО вблизи России

Патрушев: НАТО отрабатывает борьбу с Россией, проводя военные учения

27 сентября 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Страны-участницы НАТО стремятся взять тотальный контроль над Балтийским морем, отметил Патрушев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Страны НАТО на военных учениях отрабатывают возможные сценарии противодействия России. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «Прибалтийские страны модернизируют военную инфраструктуру для приема сил Североатлантического альянса. Начата практическая реализация соглашения Латвии, Литвы и Эстонии о возведении оборонительной линии сооружений на границе с нашей страной», — заявил Патрушев на совещании в Калининградской области. Также помощник президента добавил, что западные страны совершенствуют военную технику, чтобы сохранить доминирующие позиции в мире. По его словам, НАТО пытается получить полный контроль над Балтийским морем и запретить передвижение флота России. Патрушев отметил, что отключение российских судов от сети «создает риски для безопасности судоходства и угрозы для критической информационной инфраструктуры водного транспорта в целом». Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии, примерно в 140 километрах от границы с Россией. Штаб будет планировать учебные мероприятия НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны НАТО на военных учениях отрабатывают возможные сценарии противодействия России. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «Прибалтийские страны модернизируют военную инфраструктуру для приема сил Североатлантического альянса. Начата практическая реализация соглашения Латвии, Литвы и Эстонии о возведении оборонительной линии сооружений на границе с нашей страной», — заявил Патрушев на совещании в Калининградской области. Также помощник президента добавил, что западные страны совершенствуют военную технику, чтобы сохранить доминирующие позиции в мире. По его словам, НАТО пытается получить полный контроль над Балтийским морем и запретить передвижение флота России. Патрушев отметил, что отключение российских судов от сети «создает риски для безопасности судоходства и угрозы для критической информационной инфраструктуры водного транспорта в целом». Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии, примерно в 140 километрах от границы с Россией. Штаб будет планировать учебные мероприятия НАТО.