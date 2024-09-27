Штаб сухопутных войск НАТО расположится на границе с Россией

Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Миккели (Финляндия), примерно в 140 километрах от границы с Россией. Об этом рассказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
«Мы предложим разместить подштаб сухопутных войск в Миккели», — передает слова Хяккянена ТАСС. Он добавил, что этот штаб будет заниматься планированием учебных мероприятий НАТО, а новая организация, штаб повышенной готовности, будет работать круглосуточно под руководством штаба в Норфолке (США).
Финляндия активно укрепляет свою военную мощь, становясь важным форпостом НАТО в Арктике и на границе с Россией. Страна теперь сотрудничает с альянсом и строит новый военный объект в Лапландии, который будет контролироваться Швецией.
Финляндия договорилась с США о передаче части своей военной инфраструктуры, включая базы ВВС и разместит бронетанковую бригаду НАТО. В результате ее военные объекты станут легальной целью для российских вооруженных сил в случае конфликта, как отметил военный эксперт Алексей Леонков, передает 360.ru.
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