Глава Саткинского района Глазков пойдет на новый срок

Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков подал документы на пост главы теперь уже Саткинского округа. Об этом URA.RU сообщил источник в Сатке.
«На пост главы округа подали документы два кандидата. Среди них — глава Саткинского района Александр Глазков», — сообщил источник.
Прием документов от претендентов завершился 27 сентября. Сам Глазков на звонок URA.RU не ответил. В конкурсной комиссии трубку тоже не взяли.
Саткинский район преобразован в муниципальный округ в нынешнем году. В силу этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа.
Были преобразованы в округа также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы главы. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября.
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