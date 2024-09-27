Глава Саткинского района Глазков пойдет на новый срок

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Межрегиональный форум "Умный город. От пилотов - к промышленному внедрению" город Сатка Челябинская область, глазков александр
Александр Глазков намерен возглавить Саткинский округ Фото:

Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков подал документы на пост главы теперь уже Саткинского округа. Об этом URA.RU сообщил источник в Сатке.

«На пост главы округа подали документы два кандидата. Среди них — глава Саткинского района Александр Глазков», — сообщил источник.

Прием документов от претендентов завершился 27 сентября. Сам Глазков на звонок URA.RU не ответил. В конкурсной комиссии трубку тоже не взяли.

Саткинский район преобразован в муниципальный округ в нынешнем году. В силу этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа.

Были преобразованы в округа также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы главы. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября.

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Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков подал документы на пост главы теперь уже Саткинского округа. Об этом URA.RU сообщил источник в Сатке. «На пост главы округа подали документы два кандидата. Среди них — глава Саткинского района Александр Глазков», — сообщил источник. Прием документов от претендентов завершился 27 сентября. Сам Глазков на звонок URA.RU не ответил. В конкурсной комиссии трубку тоже не взяли. Саткинский район преобразован в муниципальный округ в нынешнем году. В силу этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа. Были преобразованы в округа также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы главы. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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