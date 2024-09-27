Глава Саткинского района Глазков пойдет на новый срок

27 сентября 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Александр Глазков намерен возглавить Саткинский округ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков подал документы на пост главы теперь уже Саткинского округа. Об этом URA.RU сообщил источник в Сатке. «На пост главы округа подали документы два кандидата. Среди них — глава Саткинского района Александр Глазков», — сообщил источник. Прием документов от претендентов завершился 27 сентября. Сам Глазков на звонок URA.RU не ответил. В конкурсной комиссии трубку тоже не взяли. Саткинский район преобразован в муниципальный округ в нынешнем году. В силу этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа. Были преобразованы в округа также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы главы. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков подал документы на пост главы теперь уже Саткинского округа. Об этом URA.RU сообщил источник в Сатке. «На пост главы округа подали документы два кандидата. Среди них — глава Саткинского района Александр Глазков», — сообщил источник. Прием документов от претендентов завершился 27 сентября. Сам Глазков на звонок URA.RU не ответил. В конкурсной комиссии трубку тоже не взяли. Саткинский район преобразован в муниципальный округ в нынешнем году. В силу этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа. Были преобразованы в округа также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы главы. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября.