Хуситы нанесли массированный удар по трем американским эсминцам

27 сентября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Хуситы атаковали эсминцы США после ракетной атаки по городам Израиля Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Члены движения «Ансар Алла» (хуситы) атаковали американские корабли в Красном море. Они ударили баллистическими ракетами по трем эсминцам США. Об этом рассказал военный представитель йеменского движения Яхья Сариа. «Операция [связанная с ударом по американским эсминцам] совпала с ударами по Яффо и Ашкелону в Израиле… Мы готовы к новым операциям в поддержку Палестины и ливанского сопротивления», — подчеркнул Яхья Сариа во время выступления. Сообщение передает йеменский телеканал Al-Masirah. В Йемене подчеркнули, что операцию провели в Красном море. Хуситы задействовали 23 баллистические и крылатые ракеты и беспилотники. Ранее в Тель-Авиве говорили, что отразили ракетную атаку со стороны Йемена по городу. Тогда 17 израильских граждан пострадали при эвакуации. Также был атакован Ашкелон. Хуситы уточнили, что ударили по Израилю при помощи ракеты «Палестина-2». Еще в июле движение «Ансар Алла» готовилось к наращиванию военных операций против Израиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Члены движения «Ансар Алла» (хуситы) атаковали американские корабли в Красном море. Они ударили баллистическими ракетами по трем эсминцам США. Об этом рассказал военный представитель йеменского движения Яхья Сариа. «Операция [связанная с ударом по американским эсминцам] совпала с ударами по Яффо и Ашкелону в Израиле… Мы готовы к новым операциям в поддержку Палестины и ливанского сопротивления», — подчеркнул Яхья Сариа во время выступления. Сообщение передает йеменский телеканал Al-Masirah. В Йемене подчеркнули, что операцию провели в Красном море. Хуситы задействовали 23 баллистические и крылатые ракеты и беспилотники. Ранее в Тель-Авиве говорили, что отразили ракетную атаку со стороны Йемена по городу. Тогда 17 израильских граждан пострадали при эвакуации. Также был атакован Ашкелон. Хуситы уточнили, что ударили по Израилю при помощи ракеты «Палестина-2». Еще в июле движение «Ансар Алла» готовилось к наращиванию военных операций против Израиля.