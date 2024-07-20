Йемен пообещал еще большую эскалацию в ответ на удары Израиля

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) готовится к наращиванию военных операций против Израиля. Об этом сообщил представитель хуситов Мохаммед Аль-Бухаити.
«Израильская агрессия против Йемена не остановит наши военные операции в поддержку палестинского народа. Скорее, наоборот, они увеличатся, пока не прекратится агрессия против Газы. Мы ответим на эскалацию еще большей эскалацией», — написал Аль-Бухаити в соцсети X.
Израильская сторона ранее подтвердила проведение авиаударов по объектам хуситов в Йемене. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о направленных ударах по порту Ходейда, которые, по их словам, были реакцией на действия хуситов.
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