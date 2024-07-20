20 июля 2024

Йемен пообещал еще большую эскалацию в ответ на удары Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Йемен ответит еще большей эскалацией на удары Израиля
Йемен ответит еще большей эскалацией на удары Израиля Фото:

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) готовится к наращиванию военных операций против Израиля. Об этом сообщил представитель хуситов Мохаммед Аль-Бухаити.

«Израильская агрессия против Йемена не остановит наши военные операции в поддержку палестинского народа. Скорее, наоборот, они увеличатся, пока не прекратится агрессия против Газы. Мы ответим на эскалацию еще большей эскалацией», — написал Аль-Бухаити в соцсети X.

Израильская сторона ранее подтвердила проведение авиаударов по объектам хуситов в Йемене. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о направленных ударах по порту Ходейда, которые, по их словам, были реакцией на действия хуситов.

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Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) готовится к наращиванию военных операций против Израиля. Об этом сообщил представитель хуситов Мохаммед Аль-Бухаити. «Израильская агрессия против Йемена не остановит наши военные операции в поддержку палестинского народа. Скорее, наоборот, они увеличатся, пока не прекратится агрессия против Газы. Мы ответим на эскалацию еще большей эскалацией», — написал Аль-Бухаити в соцсети X. Израильская сторона ранее подтвердила проведение авиаударов по объектам хуситов в Йемене. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о направленных ударах по порту Ходейда, которые, по их словам, были реакцией на действия хуситов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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