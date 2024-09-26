Из администрации Нижневартовска (ХМАО) вслед за опальным вице-мэром по строительству Виктором Ситниковым может уйти его протеже — глава управления капитального строительства Иван Силецкий. Источники URA.RU сообщают, что он написал заявление об уходе по собственному желанию, хотя к нему были претензии у прокурора города Александра Еременко — за время работы этой команды местный стройблок множество раз срывал сроки, а самым скандальным проектом стал туалет за 22 миллиона рублей.
«Говорят, вместе с Силецким УКС могут покинуть еще шесть человек. По слухам, 27 сентября стал его последним рабочим днем. Новый и.о. вице-мэра по строительству Станислав Чеботарев с высокой долей вероятности предложит возглавить УКС экс-начальнику ПТО Марселю Шадыеву», — сообщает инсайдер.
Команда Ситникова-Силецкого приобрела скандальный бэкграунд, когда в городе одна за другой стали срываться крупные стройки. Скандальное биатлонное стрельбище до сих пор не согласовывает Росгвардия, хотя администрация отчитывалась еще экс-губернатору Наталье Комаровой о том, что там вовсю идут тренировки. На основании этих данных она опубликовала в личном telegram-канале пост о том, что в биатлонном центре Нижневартовска якобы тренируются 300 спортсменов. В раздевалках при этом нет воды и не подключена канализация, а стрельбище расположено вблизи дач и работающего месторождения, где трудятся нефтяники. Не достроен и Центр боевых искусств. «Есть риск сорвать строительство объектов инициативного бюджетирования и Аллеи памяти — завершить ее должны 15 октября, но сейчас там все на стадии установки арок», — сообщают очевидцы.
Самым скандальным проектом команды стало предложение построить общественный туалет в районе Центра адаптивного спорта за 12,6 миллиона рублей, вызвавший возмущение депутатов городской думы. Через несколько месяцев после того, как народные избранники завернули инициативу, УКС снова вынес ее на обсуждение. Но на этот раз попросил добавить еще 10 миллионов на коммуникации. До реализации дело не дошло, и на последнем заседании думы депутаты обсуждали установку модульного блока в несколько раз дешевле.
Источник URA.RU в силовых структурах сообщает, что в случае увольнения Силецкого по собственному желанию прокурор с высокой долей вероятности может потребовать изменить формулировку отставки. «Еременко, вероятно, будет в судебном порядке добиваться увольнения по отрицательным основаниям», — уточнил инсайдер.
Силецкий в беседе с журналистом агентства не подтвердил, но и не опроверг отставку, пообещав прокомментировать информацию позже, но затем перестал брать трубку. Шадыев отказался от комментариев. В пресс-службе администрации Нижневартовска тоже не ответили на звонок корреспондента. В мэрию направлен запрос, ответ ожидается.
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