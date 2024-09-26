Роспотребнадзор засудил больницу в ХМАО за халатность с инфекционными больными

Роспотребнадзор засудил городскую больницу Лангепаса за нарушение протокола работы с пациентами. Медучреждение вовремя не сообщало об инфекционных заболеваниях.
«Лангепасская городская больница признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП Российской Федерации», — говорится на сайте Роспотребнадзора. Больнице вынесли предупреждение.
Медики должны сообщать о каждом случае инфекционной болезни, а также о смерти таких пациентов в первые два часа по телефону, а затем письменно в течение 12 часов. Это требование и было нарушено.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросло число дошкольников с энтеровирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость составила 4,3 случая на 100 тысяч населения.
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