26 сентября 2024

Роспотребнадзор засудил больницу в ХМАО за халатность с инфекционными больными

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор подал в суд на больницу Лангепаса
Роспотребнадзор подал в суд на больницу Лангепаса Фото:

Роспотребнадзор засудил городскую больницу Лангепаса за нарушение протокола работы с пациентами. Медучреждение вовремя не сообщало об инфекционных заболеваниях.

«Лангепасская городская больница признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП Российской Федерации», — говорится на сайте Роспотребнадзора. Больнице вынесли предупреждение.

Медики должны сообщать о каждом случае инфекционной болезни, а также о смерти таких пациентов в первые два часа по телефону, а затем письменно в течение 12 часов. Это требование и было нарушено.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросло число дошкольников с энтеровирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость составила 4,3 случая на 100 тысяч населения.

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Роспотребнадзор засудил городскую больницу Лангепаса за нарушение протокола работы с пациентами. Медучреждение вовремя не сообщало об инфекционных заболеваниях. «Лангепасская городская больница признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП Российской Федерации», — говорится на сайте Роспотребнадзора. Больнице вынесли предупреждение. Медики должны сообщать о каждом случае инфекционной болезни, а также о смерти таких пациентов в первые два часа по телефону, а затем письменно в течение 12 часов. Это требование и было нарушено. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросло число дошкольников с энтеровирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость составила 4,3 случая на 100 тысяч населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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