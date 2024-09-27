О состоянии здоровья женщины не сообщается
В одном из дворов Металлургического района Челябинска 27 сентября мужчина сбил пожилую женщину. Двигаясь задним ходом водитель наехал на пенсионерку.
«Женщина шла по дороге, в то время как автомобилист ехал задним ходом. В итоге он сбил ее с ног», — сообщили в группе «Челябинск — полезный паблик города» в соцсети «ВКонтакте»
Как отметили в посте, происшествие произошло на улице Комаровского. В Госавтоинспекции Челябинска заверили, что проверят информацию об инциденте.
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