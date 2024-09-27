В Челябинске во дворе иномарка сбила пенсионерку. Видео

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О состоянии здоровья женщины не сообщается
О состоянии здоровья женщины не сообщается Фото:

В одном из дворов Металлургического района Челябинска 27 сентября мужчина сбил пожилую женщину. Двигаясь задним ходом водитель наехал на пенсионерку. 

«Женщина шла по дороге, в то время как автомобилист ехал задним ходом. В итоге он сбил ее с ног», — сообщили в группе «Челябинск — полезный паблик города» в соцсети «ВКонтакте»

Как отметили в посте, происшествие произошло на улице Комаровского. В Госавтоинспекции Челябинска заверили, что проверят информацию об инциденте.

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В одном из дворов Металлургического района Челябинска 27 сентября мужчина сбил пожилую женщину. Двигаясь задним ходом водитель наехал на пенсионерку.  «Женщина шла по дороге, в то время как автомобилист ехал задним ходом. В итоге он сбил ее с ног», — сообщили в группе «Челябинск — полезный паблик города» в соцсети «ВКонтакте» Как отметили в посте, происшествие произошло на улице Комаровского. В Госавтоинспекции Челябинска заверили, что проверят информацию об инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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