В Махачкале прогремели взрывы на АЗС, пять человека погибли: что известно

МЧС: площадь пожара на АЗС в Махачкале составила 500 квадратных метров

27 сентября 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел из-за взорвавшегося баллона с газом в кафе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы Взрыв на АЗС произошел в Махачкале вечером 27 сентября. Установлено пять погибших, среди них есть ребенок. На место выехал глава Республики Сергей Меликов. Все, что известно к этому часу о случившемся, читайте в материале URA.RU. Что случилось Сообщение о том, что на заправочной станции произошел взрыв поступило примерно к 17:54 (по Мск). Позже стало известно, что он произошел во время чтения вечерней молитвы. Mash предполагает, что взрыв прогремел из-за взорвавшегося баллона с газом, который находился в кафе на территории АЗС. Сотрудники МЧС пока не начали тушить пожар, так как есть риск повторных взрывов. По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 500 квадратных метров. В МВД Дагестанской Республики сообщили, что на место взрыва стянуты все экстренные службы. Также на место происшествия выехал Меликов. Кто пострадал В результате взрыва погибло пять человек, среди них — ребенок. Он шел с дополнительных занятий домой в село Новый Хушет, сообщает SHOT. Пострадавших насчитывается девять человек. Оказавшиеся на месте происшествия помогают доставить пострадавших в машину скорой помощи. Повредились молебная и столовая, расположенные на территории АЗС. Также повреждения нанесены десяти легковым автомобилям. Кто виноват На текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушения требований пожарной безопасности. Виновному во взрыве может грозить лишение свободы сроком до семи лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрыв на АЗС произошел в Махачкале вечером 27 сентября. Установлено пять погибших, среди них есть ребенок. На место выехал глава Республики Сергей Меликов. Все, что известно к этому часу о случившемся, читайте в материале URA.RU. Сообщение о том, что на заправочной станции произошел взрыв поступило примерно к 17:54 (по Мск). Позже стало известно, что он произошел во время чтения вечерней молитвы. Mash предполагает, что взрыв прогремел из-за взорвавшегося баллона с газом, который находился в кафе на территории АЗС. Сотрудники МЧС пока не начали тушить пожар, так как есть риск повторных взрывов. По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 500 квадратных метров. В МВД Дагестанской Республики сообщили, что на место взрыва стянуты все экстренные службы. Также на место происшествия выехал Меликов. В результате взрыва погибло пять человек, среди них — ребенок. Он шел с дополнительных занятий домой в село Новый Хушет, сообщает SHOT. Пострадавших насчитывается девять человек. Оказавшиеся на месте происшествия помогают доставить пострадавших в машину скорой помощи. Повредились молебная и столовая, расположенные на территории АЗС. Также повреждения нанесены десяти легковым автомобилям. На текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушения требований пожарной безопасности. Виновному во взрыве может грозить лишение свободы сроком до семи лет.