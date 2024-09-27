В Дагестане произошел взрыв возле одной из АЗС (архивное фото)
В Дагестане на федеральной трассе произошел взрыв недалеко от заправочной станции (АЗС). Предварительно сообщают о трех пострадавших. О происшествии пишут сразу несколько дагестанских telegarm-каналов.
«На хушетском повороте у АЗС прогремел взрыв», — передают авторы канала «Дагестанские известия». Очевидцы начали отправлять видео с места происшествия. На них отчетливо слышен звук взрыва. Также виден дым. По предварительной версии три человека пострадали.
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