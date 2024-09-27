В Дагестане на федеральной трассе прогремел взрыв на АЗС. Видео

27 сентября 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

В Дагестане произошел взрыв возле одной из АЗС (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Дагестане на федеральной трассе произошел взрыв недалеко от заправочной станции (АЗС). Предварительно сообщают о трех пострадавших. О происшествии пишут сразу несколько дагестанских telegarm-каналов. «На хушетском повороте у АЗС прогремел взрыв», — передают авторы канала «Дагестанские известия». Очевидцы начали отправлять видео с места происшествия. На них отчетливо слышен звук взрыва. Также виден дым. По предварительной версии три человека пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане на федеральной трассе произошел взрыв недалеко от заправочной станции (АЗС). Предварительно сообщают о трех пострадавших. О происшествии пишут сразу несколько дагестанских telegarm-каналов. «На хушетском повороте у АЗС прогремел взрыв», — передают авторы канала «Дагестанские известия». Очевидцы начали отправлять видео с места происшествия. На них отчетливо слышен звук взрыва. Также виден дым. По предварительной версии три человека пострадали.