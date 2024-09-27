В Дагестане на федеральной трассе прогремел взрыв на АЗС. Видео

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Стелла Курган. Курган, азс, перекрытие дороги, трасса, смог , дпс, гаи
В Дагестане произошел взрыв возле одной из АЗС (архивное фото) Фото:

В Дагестане на федеральной трассе произошел взрыв недалеко от заправочной станции (АЗС). Предварительно сообщают о трех пострадавших. О происшествии пишут сразу несколько дагестанских telegarm-каналов.

«На хушетском повороте у АЗС прогремел взрыв», — передают авторы канала «Дагестанские известия». Очевидцы начали отправлять видео с места происшествия. На них отчетливо слышен звук взрыва. Также виден дым. По предварительной версии три человека пострадали.

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В Дагестане на федеральной трассе произошел взрыв недалеко от заправочной станции (АЗС). Предварительно сообщают о трех пострадавших. О происшествии пишут сразу несколько дагестанских telegarm-каналов. «На хушетском повороте у АЗС прогремел взрыв», — передают авторы канала «Дагестанские известия». Очевидцы начали отправлять видео с места происшествия. На них отчетливо слышен звук взрыва. Также виден дым. По предварительной версии три человека пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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