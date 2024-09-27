Названа причина взрыва на АЗС в Махачкале

Причиной взрыва на АЗС в Махачкале стал газовый баллон

27 сентября 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Газовый баллон находился в кафе на территории АЭС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы Взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за баллона с газом. Об этом сообщил Mash. «Заправка взорвалась, предварительно, из-за рванувшего газового баллона в кафе, которое находилось на территории АЗС», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там также добавили, что сейчас горит задняя часть заправки, где находился баллон. Ранее врио министра здравоохранения Ярослав Глазов сообщил, что при взрыве в Дагестане погибли минимум три человека. Также стало известно, что могла погибнуть маленькая девочка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за баллона с газом. Об этом сообщил Mash. «Заправка взорвалась, предварительно, из-за рванувшего газового баллона в кафе, которое находилось на территории АЗС», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там также добавили, что сейчас горит задняя часть заправки, где находился баллон. Ранее врио министра здравоохранения Ярослав Глазов сообщил, что при взрыве в Дагестане погибли минимум три человека. Также стало известно, что могла погибнуть маленькая девочка.