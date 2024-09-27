Названа причина взрыва на АЗС в Махачкале

Газовый баллон находился в кафе на территории АЭС
новость из сюжетаНа АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы
Взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за баллона с газом. Об этом сообщил Mash.
«Заправка взорвалась, предварительно, из-за рванувшего газового баллона в кафе, которое находилось на территории АЗС», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там также добавили, что сейчас горит задняя часть заправки, где находился баллон.
Ранее врио министра здравоохранения Ярослав Глазов сообщил, что при взрыве в Дагестане погибли минимум три человека. Также стало известно, что могла погибнуть маленькая девочка.
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