Названа причина взрыва на АЗС в Махачкале

Причиной взрыва на АЗС в Махачкале стал газовый баллон
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Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган, газ, пропан, газовый баллон, баллон с газом, балллон
Газовый баллон находился в кафе на территории АЭС Фото:
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На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за баллона с газом. Об этом сообщил Mash.

«Заправка взорвалась, предварительно, из-за рванувшего газового баллона в кафе, которое находилось на территории АЗС», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там также добавили, что сейчас горит задняя часть заправки, где находился баллон.

Ранее врио министра здравоохранения Ярослав Глазов сообщил, что при взрыве в Дагестане погибли минимум три человека. Также стало известно, что могла погибнуть маленькая девочка.

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Взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за баллона с газом. Об этом сообщил Mash. «Заправка взорвалась, предварительно, из-за рванувшего газового баллона в кафе, которое находилось на территории АЗС», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там также добавили, что сейчас горит задняя часть заправки, где находился баллон. Ранее врио министра здравоохранения Ярослав Глазов сообщил, что при взрыве в Дагестане погибли минимум три человека. Также стало известно, что могла погибнуть маленькая девочка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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