Глава Дагестана приехал на место взрыва на АЗС

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, меликов сергей
Сергей Меликов прибыл на место ЧП Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Глава Дагестана Сергей Меликов находится на месте взрыва, рядом с АЗС. Об этом пишут СМИ.

«Меликов на месте взрыва АЗС», — сообщает telegram-канал «Дагестанские известия». По последним данным, от взрыва пострадали девять человек. По неофициальной информации погибли пять человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Глава Дагестана Сергей Меликов находится на месте взрыва, рядом с АЗС. Об этом пишут СМИ. «Меликов на месте взрыва АЗС», — сообщает telegram-канал «Дагестанские известия». По последним данным, от взрыва пострадали девять человек. По неофициальной информации погибли пять человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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