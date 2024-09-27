Глава Дагестана приехал на место взрыва на АЗС

Сергей Меликов прибыл на место ЧП
новость из сюжетаНа АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы
Глава Дагестана Сергей Меликов находится на месте взрыва, рядом с АЗС. Об этом пишут СМИ.
«Меликов на месте взрыва АЗС», — сообщает telegram-канал «Дагестанские известия». По последним данным, от взрыва пострадали девять человек. По неофициальной информации погибли пять человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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