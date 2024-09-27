Глава Дагестана приехал на место взрыва на АЗС

27 сентября 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов прибыл на место ЧП Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы Глава Дагестана Сергей Меликов находится на месте взрыва, рядом с АЗС. Об этом пишут СМИ. «Меликов на месте взрыва АЗС», — сообщает telegram-канал «Дагестанские известия». По последним данным, от взрыва пострадали девять человек. По неофициальной информации погибли пять человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Дагестана Сергей Меликов находится на месте взрыва, рядом с АЗС. Об этом пишут СМИ. «Меликов на месте взрыва АЗС», — сообщает telegram-канал «Дагестанские известия». По последним данным, от взрыва пострадали девять человек. По неофициальной информации погибли пять человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.