Shot: на взорвавшейся АЗС в Дагестане спасли 14 человек из столовой

В ходе взрыва автозаправки (АЗС) под Махачкалой экстренным службам удалось спасти жизни 14 человек, которые в момент происшествия находились в столовой. Они находились в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Об этом сообщает Shot.
«Спасены 14 человек из столовой АЗС, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва. У здания столовой обрушилась стена», — передают авторы канала.
В настоящий момент официально известно о шестерых погибших с учетом двух детей. По неофициальным данным, погибли семеро. Причиной ЧП на АЗС называют взрыв газового баллона. Владельца автозаправки сейчас опрашивают, ему грозит до десяти лет заключения. URA.RU транслирует происходящее в текстовом формате.
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