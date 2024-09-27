Shot: на взорвавшейся АЗС в Дагестане спасли 14 человек из столовой

27 сентября 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

В момент взрыва АЗС в столовой поблизости находились 14 человек (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы В ходе взрыва автозаправки (АЗС) под Махачкалой экстренным службам удалось спасти жизни 14 человек, которые в момент происшествия находились в столовой. Они находились в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Об этом сообщает Shot. «Спасены 14 человек из столовой АЗС, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва. У здания столовой обрушилась стена», — передают авторы канала. В настоящий момент официально известно о шестерых погибших с учетом двух детей. По неофициальным данным, погибли семеро. Причиной ЧП на АЗС называют взрыв газового баллона. Владельца автозаправки сейчас опрашивают, ему грозит до десяти лет заключения. URA.RU транслирует происходящее в текстовом формате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе взрыва автозаправки (АЗС) под Махачкалой экстренным службам удалось спасти жизни 14 человек, которые в момент происшествия находились в столовой. Они находились в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Об этом сообщает Shot. «Спасены 14 человек из столовой АЗС, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва. У здания столовой обрушилась стена», — передают авторы канала. В настоящий момент официально известно о шестерых погибших с учетом двух детей. По неофициальным данным, погибли семеро. Причиной ЧП на АЗС называют взрыв газового баллона. Владельца автозаправки сейчас опрашивают, ему грозит до десяти лет заключения. URA.RU транслирует происходящее в текстовом формате.