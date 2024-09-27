Shot: на взорвавшейся АЗС в Дагестане спасли 14 человек из столовой

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Алексей Орлов в школе № 133 Академического района. Екатеринбург , школьная столовая, школа 133
В момент взрыва АЗС в столовой поблизости находились 14 человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

В ходе взрыва автозаправки (АЗС) под Махачкалой экстренным службам удалось спасти жизни 14 человек, которые в момент происшествия находились в столовой. Они находились в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Об этом сообщает Shot.

«Спасены 14 человек из столовой АЗС, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва. У здания столовой обрушилась стена», — передают авторы канала.

В настоящий момент официально известно о шестерых погибших с учетом двух детей. По неофициальным данным, погибли семеро. Причиной ЧП на АЗС называют взрыв газового баллона. Владельца автозаправки сейчас опрашивают, ему грозит до десяти лет заключения. URA.RU транслирует происходящее в текстовом формате.

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В ходе взрыва автозаправки (АЗС) под Махачкалой экстренным службам удалось спасти жизни 14 человек, которые в момент происшествия находились в столовой. Они находились в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Об этом сообщает Shot. «Спасены 14 человек из столовой АЗС, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва. У здания столовой обрушилась стена», — передают авторы канала. В настоящий момент официально известно о шестерых погибших с учетом двух детей. По неофициальным данным, погибли семеро. Причиной ЧП на АЗС называют взрыв газового баллона. Владельца автозаправки сейчас опрашивают, ему грозит до десяти лет заключения. URA.RU транслирует происходящее в текстовом формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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