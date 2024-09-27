Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло

Число жертв трагического инцидента на АЗС в Дагестане увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в МЧС России. Из-под завалов извлекли троих человек.
«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять — погибли», — сообщили в ведомстве через их официальный Telegram-канал.
По данным МЧС, в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане общее количество пострадавших достигло 19 человек. Работы по поиску и спасению продолжаются, и власти оказывают необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии, рассказали в Минздраве.
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