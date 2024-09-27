Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло

МЧС: девять человек погибли при взрыве на АЗС в Дагестане

27 сентября 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Из-под завалов извлекли троих человек, сообщили в МЧС Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы Число жертв трагического инцидента на АЗС в Дагестане увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в МЧС России. Из-под завалов извлекли троих человек. «Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять — погибли», — сообщили в ведомстве через их официальный Telegram-канал. По данным МЧС, в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане общее количество пострадавших достигло 19 человек. Работы по поиску и спасению продолжаются, и власти оказывают необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии, рассказали в Минздраве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число жертв трагического инцидента на АЗС в Дагестане увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в МЧС России. Из-под завалов извлекли троих человек. «Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять — погибли», — сообщили в ведомстве через их официальный Telegram-канал. По данным МЧС, в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане общее количество пострадавших достигло 19 человек. Работы по поиску и спасению продолжаются, и власти оказывают необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии, рассказали в Минздраве.