Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло

МЧС: девять человек погибли при взрыве на АЗС в Дагестане
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, балашиха
Из-под завалов извлекли троих человек, сообщили в МЧС Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Число жертв трагического инцидента на АЗС в Дагестане увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в МЧС России. Из-под завалов извлекли троих человек.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять — погибли», — сообщили в ведомстве через их официальный Telegram-канал.

По данным МЧС, в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане общее количество пострадавших достигло 19 человек. Работы по поиску и спасению продолжаются, и власти оказывают необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии, рассказали в Минздраве.

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Число жертв трагического инцидента на АЗС в Дагестане увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в МЧС России. Из-под завалов извлекли троих человек. «Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять — погибли», — сообщили в ведомстве через их официальный Telegram-канал. По данным МЧС, в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане общее количество пострадавших достигло 19 человек. Работы по поиску и спасению продолжаются, и власти оказывают необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии, рассказали в Минздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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