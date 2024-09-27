В Екатеринбурге на губернаторском кубке по КВН почтили память Маслякова. Видео

28 сентября 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

Александр Масляков скончался 8 сентября от рака легких Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скончался ведущий КВН Александр Масляков В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на Кубке губернатора Свердловской области по КВН аплодисментами почтили память Александра Маслякова. Это была первая игра Клуба веселых и находчивых после смерти телеведущего, сообщили в департаменте информполитики региона. «Сегодня первая игра без Александра Васильевича. И, наверное, неслучайно, что она проходит на его родине, в Екатеринбурге, потому что он всегда хотел, чтобы КВН длился вечно. И чтобы игра всегда приносила людям радость, надежду и веселое настроение. Наверное, так оно и будет. В Москве, когда мы прощались, очень долго звучали аплодисменты в его честь. Я хочу, чтобы в этом зале, который он кстати очень любил, сегодня прозвучали аплодисменты в честь великого человека, который несмотря ни на что остается с нами», — сказал на сцене ведущий Валдис Пельш. Советский и российский телеведущий Александр Масляков скончался 8 сентября на 83 году жизни. Причиной смерти бывшего ведущего КВН стал рак легких. У него была неоперабельная опухоль. Он вел программу Клуба веселых и находчивых с 1964 года. Подробности об этом — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на Кубке губернатора Свердловской области по КВН аплодисментами почтили память Александра Маслякова. Это была первая игра Клуба веселых и находчивых после смерти телеведущего, сообщили в департаменте информполитики региона. «Сегодня первая игра без Александра Васильевича. И, наверное, неслучайно, что она проходит на его родине, в Екатеринбурге, потому что он всегда хотел, чтобы КВН длился вечно. И чтобы игра всегда приносила людям радость, надежду и веселое настроение. Наверное, так оно и будет. В Москве, когда мы прощались, очень долго звучали аплодисменты в его честь. Я хочу, чтобы в этом зале, который он кстати очень любил, сегодня прозвучали аплодисменты в честь великого человека, который несмотря ни на что остается с нами», — сказал на сцене ведущий Валдис Пельш. Советский и российский телеведущий Александр Масляков скончался 8 сентября на 83 году жизни. Причиной смерти бывшего ведущего КВН стал рак легких. У него была неоперабельная опухоль. Он вел программу Клуба веселых и находчивых с 1964 года. Подробности об этом — в отдельном сюжете URA.RU.