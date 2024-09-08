Стала известна причина смерти ведущего КВН Маслякова

Shot: ведущий КВН Масляков скончался от рака легких

08 сентября 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Александр Масляков испытывал проблемы с дыханием Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скончался ведущий КВН Александр Масляков На 83-м году жизни ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков. Телеведущий скончался от рака легких, сообщает telegram-канал Shot. «Александр Масляков скончался от рака легких», — пишет telegram-канал. Там добавили, что у ведущего была неоперабельная опухоль. Он находился в тяжелом состоянии последние полгода, испытывая трудности с дыханием и речью. Он дважды перенес COVID-19, что усугибило его состояние. «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении пресс-службы КВН. В заявлении отметили, что Масляков-старший навсегда останется легендой для участников КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он был ведущим программы, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Пресс-служба «Клуба веселых и находчивых» подчеркнула множество его наград, в том числе полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», а также его роль как основателя творческого объединения «АМиК». Пресс-служба выразила соболезнования, почтив память Александра Маслякова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 83-м году жизни ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков. Телеведущий скончался от рака легких, сообщает telegram-канал Shot. «Александр Масляков скончался от рака легких», — пишет telegram-канал. Там добавили, что у ведущего была неоперабельная опухоль. Он находился в тяжелом состоянии последние полгода, испытывая трудности с дыханием и речью. Он дважды перенес COVID-19, что усугибило его состояние. «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении пресс-службы КВН. В заявлении отметили, что Масляков-старший навсегда останется легендой для участников КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он был ведущим программы, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Пресс-служба «Клуба веселых и находчивых» подчеркнула множество его наград, в том числе полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», а также его роль как основателя творческого объединения «АМиК». Пресс-служба выразила соболезнования, почтив память Александра Маслякова.