Стала известна причина смерти ведущего КВН Маслякова

Shot: ведущий КВН Масляков скончался от рака легких
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, масляков александр
Александр Масляков испытывал проблемы с дыханием Фото:
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Скончался ведущий КВН Александр Масляков

На 83-м году жизни ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков. Телеведущий скончался от рака легких, сообщает telegram-канал Shot.

«Александр Масляков скончался от рака легких», — пишет telegram-канал. Там добавили, что у ведущего была неоперабельная опухоль. Он находился в тяжелом состоянии последние полгода, испытывая трудности с дыханием и речью. Он дважды перенес COVID-19, что усугибило его состояние.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении пресс-службы КВН. В заявлении отметили, что Масляков-старший навсегда останется легендой для участников КВН и миллионов зрителей.

С 1964 года он был ведущим программы, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Пресс-служба «Клуба веселых и находчивых» подчеркнула множество его наград, в том числе полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», а также его роль как основателя творческого объединения «АМиК». Пресс-служба выразила соболезнования, почтив память Александра Маслякова.

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На 83-м году жизни ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков. Телеведущий скончался от рака легких, сообщает telegram-канал Shot. «Александр Масляков скончался от рака легких», — пишет telegram-канал. Там добавили, что у ведущего была неоперабельная опухоль. Он находился в тяжелом состоянии последние полгода, испытывая трудности с дыханием и речью. Он дважды перенес COVID-19, что усугибило его состояние. «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении пресс-службы КВН. В заявлении отметили, что Масляков-старший навсегда останется легендой для участников КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он был ведущим программы, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Пресс-служба «Клуба веселых и находчивых» подчеркнула множество его наград, в том числе полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», а также его роль как основателя творческого объединения «АМиК». Пресс-служба выразила соболезнования, почтив память Александра Маслякова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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