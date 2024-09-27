27 сентября 2024

Рыженков: Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, флаг россии, флаг белоруссии, союзное государство
В договор будет включено положение о ядерном оружии, сообщили в Белоруссии Фото:

Белоруссия и Россия намерены подписать договор о гарантиях безопасности к 25-летию Союзного государства, в который будет включено положение о ядерном оружии. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

«К настоящему времени проект договора практически согласован. Мы провели ряд консультаций с Министерством иностранных дел РФ, естественно, учитывая мнение всех заинтересованных военных ведомств, а также ведомств, отвечающих за вопросы безопасности», — сообщил Рыженков в интервью телеканалу RTVI.

Министр подчеркнул, что наличие ядерного оружия на территории Белоруссии является сдерживающим фактором для соседей, которые усиливают свое военное присутствие у границ страны. Это заявление последовало после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном использовании ядерного оружия в случае агрессии со стороны НАТО.

Лукашенко заявил, что нападение на Россию и Беларусь приведет к применению ядерного оружия. В Кремле отметили, что Москва будет защищать Минск при угрозе от НАТО.

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Белоруссия и Россия намерены подписать договор о гарантиях безопасности к 25-летию Союзного государства, в который будет включено положение о ядерном оружии. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. «К настоящему времени проект договора практически согласован. Мы провели ряд консультаций с Министерством иностранных дел РФ, естественно, учитывая мнение всех заинтересованных военных ведомств, а также ведомств, отвечающих за вопросы безопасности», — сообщил Рыженков в интервью телеканалу RTVI. Министр подчеркнул, что наличие ядерного оружия на территории Белоруссии является сдерживающим фактором для соседей, которые усиливают свое военное присутствие у границ страны. Это заявление последовало после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном использовании ядерного оружия в случае агрессии со стороны НАТО. Лукашенко заявил, что нападение на Россию и Беларусь приведет к применению ядерного оружия. В Кремле отметили, что Москва будет защищать Минск при угрозе от НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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