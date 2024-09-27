Песков объяснил слова Лукашенко о ядерном ударе по Западу

Россия будет защищать Белоруссию при угрозе от стран Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Белоруссию», — передает SHOT слова Пескова в своем telegram-канале. Ранее российский лидер на заседании Совета безопасности заявил о праве России применить ЯО, если страны НАТО будут проявлять агрессию в сторону России и Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что нападение на Россию и Беларусь приведет к применению ядерного оружия. По словам белорусского лидера, в этом случае будет задействован весь военный запас России, что может способствовать началу Третьей мировой войны.
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