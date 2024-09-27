Песков объяснил слова Лукашенко о ядерном ударе по Западу

Песков: Россия будет защищать Белоруссию при угрозе от НАТО

27 сентября 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Путин заявил о праве России применить ядерное оружие в случае угрозы стран НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет защищать Белоруссию при угрозе от стран Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Белоруссию», — передает SHOT слова Пескова в своем telegram-канале. Ранее российский лидер на заседании Совета безопасности заявил о праве России применить ЯО, если страны НАТО будут проявлять агрессию в сторону России и Белоруссии. Ранее Лукашенко заявил, что нападение на Россию и Беларусь приведет к применению ядерного оружия. По словам белорусского лидера, в этом случае будет задействован весь военный запас России, что может способствовать началу Третьей мировой войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия будет защищать Белоруссию при угрозе от стран Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Белоруссию», — передает SHOT слова Пескова в своем telegram-канале. Ранее российский лидер на заседании Совета безопасности заявил о праве России применить ЯО, если страны НАТО будут проявлять агрессию в сторону России и Белоруссии. Ранее Лукашенко заявил, что нападение на Россию и Беларусь приведет к применению ядерного оружия. По словам белорусского лидера, в этом случае будет задействован весь военный запас России, что может способствовать началу Третьей мировой войны.