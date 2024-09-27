Песков объяснил слова Лукашенко о ядерном ударе по Западу

Песков: Россия будет защищать Белоруссию при угрозе от НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Путин заявил о праве России применить ядерное оружие в случае угрозы стран НАТО Фото:

Россия будет защищать Белоруссию при угрозе от стран Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Белоруссию», — передает SHOT слова Пескова в своем telegram-канале. Ранее российский лидер на заседании Совета безопасности заявил о праве России применить ЯО, если страны НАТО будут проявлять агрессию в сторону России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что нападение на Россию и Беларусь приведет к применению ядерного оружия. По словам белорусского лидера, в этом случае будет задействован весь военный запас России, что может способствовать началу Третьей мировой войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия будет защищать Белоруссию при угрозе от стран Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Белоруссию», — передает SHOT слова Пескова в своем telegram-канале. Ранее российский лидер на заседании Совета безопасности заявил о праве России применить ЯО, если страны НАТО будут проявлять агрессию в сторону России и Белоруссии. Ранее Лукашенко заявил, что нападение на Россию и Беларусь приведет к применению ядерного оружия. По словам белорусского лидера, в этом случае будет задействован весь военный запас России, что может способствовать началу Третьей мировой войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...