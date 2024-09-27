27 сентября 2024

Сальдо: ВСУ в херсонском направлении ослаблены из-за боев в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Активность украинских войск в регионе снизилась, хотя обстрелы левобережья продолжаются Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские войска на херсонском направлении ослаблены из-за переброски части подразделений на Донбасс и в Курскую область. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области», — отметил Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, активность украинских войск в регионе снизилась, хотя обстрелы левобережья продолжаются.

Губернатор также упомянул, что на правобережье противник проводит оборонительные мероприятия, но значительного строительства фортификаций не наблюдается. Отсутствует и подготовка к переправе крупных сил на левый берег, как это происходило при инциденте в Крынках.

По данным Минобороны, четыре населенных пункта в ДНР перешли под контроль РФ за неделю. В Курской области российская армия продвинулась вперед. Бойцы «Каштана» взяли под свой контроль новый участок в районе Нижней Паровой, передает «Царьград» со слов командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова.

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Украинские войска на херсонском направлении ослаблены из-за переброски части подразделений на Донбасс и в Курскую область. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области», — отметил Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, активность украинских войск в регионе снизилась, хотя обстрелы левобережья продолжаются. Губернатор также упомянул, что на правобережье противник проводит оборонительные мероприятия, но значительного строительства фортификаций не наблюдается. Отсутствует и подготовка к переправе крупных сил на левый берег, как это происходило при инциденте в Крынках. По данным Минобороны, четыре населенных пункта в ДНР перешли под контроль РФ за неделю. В Курской области российская армия продвинулась вперед. Бойцы «Каштана» взяли под свой контроль новый участок в районе Нижней Паровой, передает «Царьград» со слов командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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