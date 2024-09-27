Сальдо: ВСУ в херсонском направлении ослаблены из-за боев в Курской области

28 сентября 2024 в 05:22 Размер текста - 17 +

Активность украинских войск в регионе снизилась, хотя обстрелы левобережья продолжаются Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские войска на херсонском направлении ослаблены из-за переброски части подразделений на Донбасс и в Курскую область. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области», — отметил Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, активность украинских войск в регионе снизилась, хотя обстрелы левобережья продолжаются. Губернатор также упомянул, что на правобережье противник проводит оборонительные мероприятия, но значительного строительства фортификаций не наблюдается. Отсутствует и подготовка к переправе крупных сил на левый берег, как это происходило при инциденте в Крынках. По данным Минобороны, четыре населенных пункта в ДНР перешли под контроль РФ за неделю. В Курской области российская армия продвинулась вперед. Бойцы «Каштана» взяли под свой контроль новый участок в районе Нижней Паровой, передает «Царьград» со слов командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские войска на херсонском направлении ослаблены из-за переброски части подразделений на Донбасс и в Курскую область. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области», — отметил Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, активность украинских войск в регионе снизилась, хотя обстрелы левобережья продолжаются. Губернатор также упомянул, что на правобережье противник проводит оборонительные мероприятия, но значительного строительства фортификаций не наблюдается. Отсутствует и подготовка к переправе крупных сил на левый берег, как это происходило при инциденте в Крынках. По данным Минобороны, четыре населенных пункта в ДНР перешли под контроль РФ за неделю. В Курской области российская армия продвинулась вперед. Бойцы «Каштана» взяли под свой контроль новый участок в районе Нижней Паровой, передает «Царьград» со слов командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова.