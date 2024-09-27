27 сентября 2024

Алаудинов: отряд «Ахмата» продвинулся на километр в Курской области

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Бойцы отряда «Каштан» уничтожили противника, сообщил Апти Алаудинов Фото:
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Отряд спецназа «Ахмат» под названием «Каштан» смог продвинуться на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сегодня очень хорошо отработал отряд „Каштан“. Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

В ходе операции бойцы отряда «Каштан» не только продвинулись, но и уничтожили противника, который занимал данный участок. После чего закрепились на новых позициях вместе с полком 1427.

Ранее Алаудинов отчитался об уничтоженных в Курской области иностранных наемниках. При этом он уточнил, что среди них есть бойцы из дружественных стран.

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Отряд спецназа «Ахмат» под названием «Каштан» смог продвинуться на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Сегодня очень хорошо отработал отряд „Каштан“. Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. В ходе операции бойцы отряда «Каштан» не только продвинулись, но и уничтожили противника, который занимал данный участок. После чего закрепились на новых позициях вместе с полком 1427. Ранее Алаудинов отчитался об уничтоженных в Курской области иностранных наемниках. При этом он уточнил, что среди них есть бойцы из дружественных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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