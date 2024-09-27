Алаудинов: отряд «Ахмата» продвинулся на километр в Курской области

Отряд спецназа «Ахмат» под названием «Каштан» смог продвинуться на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Сегодня очень хорошо отработал отряд „Каштан“. Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
В ходе операции бойцы отряда «Каштан» не только продвинулись, но и уничтожили противника, который занимал данный участок. После чего закрепились на новых позициях вместе с полком 1427.
Ранее Алаудинов отчитался об уничтоженных в Курской области иностранных наемниках. При этом он уточнил, что среди них есть бойцы из дружественных стран.
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