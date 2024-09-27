Алаудинов: отряд «Ахмата» продвинулся на километр в Курской области

28 сентября 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Бойцы отряда «Каштан» уничтожили противника, сообщил Апти Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Отряд спецназа «Ахмат» под названием «Каштан» смог продвинуться на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Сегодня очень хорошо отработал отряд „Каштан“. Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. В ходе операции бойцы отряда «Каштан» не только продвинулись, но и уничтожили противника, который занимал данный участок. После чего закрепились на новых позициях вместе с полком 1427. Ранее Алаудинов отчитался об уничтоженных в Курской области иностранных наемниках. При этом он уточнил, что среди них есть бойцы из дружественных стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отряд спецназа «Ахмат» под названием «Каштан» смог продвинуться на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Сегодня очень хорошо отработал отряд „Каштан“. Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. В ходе операции бойцы отряда «Каштан» не только продвинулись, но и уничтожили противника, который занимал данный участок. После чего закрепились на новых позициях вместе с полком 1427. Ранее Алаудинов отчитался об уничтоженных в Курской области иностранных наемниках. При этом он уточнил, что среди них есть бойцы из дружественных стран.