27 сентября 2024

Минобороны раскрыло число освобожденных населенных пунктов ДНР за неделю

Минобороны: четыре населенных пункта в ДНР перешли под контроль РФ за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Южная группировка освободила Григоровку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе боевых действий российские войска освободили четыре населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики за последнюю неделю. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка. Также Южная группировка освободила Григоровку и Острое Донецкой Народной Республики», — заявили в военном ведомстве.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Лесовки и Украинска. Отмечено, что военнослужащие получили несколько тысяч наград. Позже стало известно, что ВС РФ освободила Мариновку в ДНР.

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В ходе боевых действий российские войска освободили четыре населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики за последнюю неделю. Об этом сообщает Министерство обороны России. «В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка. Также Южная группировка освободила Григоровку и Острое Донецкой Народной Республики», — заявили в военном ведомстве. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Лесовки и Украинска. Отмечено, что военнослужащие получили несколько тысяч наград. Позже стало известно, что ВС РФ освободила Мариновку в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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