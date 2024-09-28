Россиянин в рукопашной схватке уничтожил четырех бойцов ВСУ

Замкомандира взвода подразделения 44-ого Армейского корпуса с позывным Клык уничтожил четырех бойцов ВСУ в ближнем бою и спас своего командира из окружения в Курской области. Об этом рассказали сами военнослужащие ВС РФ.
«В ходе огневого контакта с противником на расстоянии 15 метров принял решение, что ему проще добежать до них, и в рукопашной схватке убил противников», — передали в ТАСС слова командира. Сам Клык сообщил, что командующий его батальоном попал с отрядом в окружение ВСУ, был вынужден спуститься в подвал здания. Украинские бойцы наступали, командир вызвал подмогу.
Тогда Клык со своей группой и еще двумя людьми двинулись на помощь, вступили в бой с противником. «Мы зашли в здание, там в ближнем бою троих противников уничтожил», — отметил военнослужащий, добавив, что при перестрелке загорелись боеприпасы ВСУ, хранившиеся в помещениях. Это позволило российским военным продвинуться дальше. «Когда все взрывалось мы зашли в небольшую комнату [и увидели украинского бойца]. Он вставал, я к нему обратился: „Ну что, поговорим?“» — заявил Клык. После этого он нанес противнику два удара в шею и голову.
Клык поделился, что является добровольцем. Он подписал контракт с МО РФ после того, как полгода наблюдал за обстрелами ВСУ мирных жителей. За спасение командира военнослужащий был представлен к ордену Мужества.
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