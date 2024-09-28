ВСУ попытались атаковать Орловскую область

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Беспилотник сбит дежурными средствами ПВО (архивное фото) Фото:

ВСУ пытались атаковать Орловскую область ночью 28 сентября. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Около 07.00 МСК пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. Там добавили, что беспилотник ВСУ над территорией Орловской области уничтожен дежурными средствами ПВО.

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ВСУ пытались атаковать Орловскую область ночью 28 сентября. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Около 07.00 МСК пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. Там добавили, что беспилотник ВСУ над территорией Орловской области уничтожен дежурными средствами ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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