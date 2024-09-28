ВСУ попытались атаковать Орловскую область

Беспилотник сбит дежурными средствами ПВО (архивное фото)
ВСУ пытались атаковать Орловскую область ночью 28 сентября. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
«Около 07.00 МСК пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает ведомство в своем официальном
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