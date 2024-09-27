27 сентября 2024

За проезд по выделенке на Комсомольском проспекте в Челябинске начали штрафовать

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд по Комсомольскому проспекту может обойтись водителям в 9 000 рублей
Проезд по Комсомольскому проспекту может обойтись водителям в 9 000 рублей Фото:

В Челябинске на Комсомольском проспекте заработали камер, фиксирующие проезд по выделенным полосам. Об этом рассказали автомобилисты, которым уже пришли штрафы. Их получили и таксисты, несмотря на законное разрешение проезжать по выделенкам.

«Пару дней назад таксопарк предупредил водителей, что ГАИ начала штрафовать всех без разбора на выделенных полосах. Сегодня с меня таксопарк списал штраф [за проезд по выделенке на Комсомольском проспекте]. Ситуация неприятная: пройти всю бюрократию, платить налоги и не получать законные преимущества», — сообщил таксист Михаил в интервью сайту «74.ру».

Разрешение на проезд по выделенкам для общественного транспорта и такси прописано в части 1.1 статьи 12.17 административного кодекса. Но помимо внесения сведений в региональный реестр перевозчиков, таксистам необходимо в течение пяти дней предоставить договор об ОСГОП (требование наличия которого предусмотрено федеральным законом с 01.09.2024 г.), пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. «Пока перевозчик не предоставит этот договор, в реестр возвращен не будет, а, значит, и проезд по выделенкам им будет запрещен», — сообщили в ведомстве по данной ситуации.

На Комсомольском проспекте уже действуют 12 постов. Вскоре камеры заработают на проспекте Ленина, Копейском шоссе и других улицах Челябинска, где есть выделенные полосы.

Штраф за нелегальную езду по выделенных полосам составляет 1500 рублей и выписывается за каждый эпизод, говорится в части 1.1 статьи 12.17 административного кодекса. Проезд по Комсомольскому проспекту по выделенным полосам, если машину зафиксируют все установленные камеры видеофиксации, может обойтись водителям в 9000 рублей.

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В Челябинске на Комсомольском проспекте заработали камер, фиксирующие проезд по выделенным полосам. Об этом рассказали автомобилисты, которым уже пришли штрафы. Их получили и таксисты, несмотря на законное разрешение проезжать по выделенкам. «Пару дней назад таксопарк предупредил водителей, что ГАИ начала штрафовать всех без разбора на выделенных полосах. Сегодня с меня таксопарк списал штраф [за проезд по выделенке на Комсомольском проспекте]. Ситуация неприятная: пройти всю бюрократию, платить налоги и не получать законные преимущества», — сообщил таксист Михаил в интервью сайту «74.ру». Разрешение на проезд по выделенкам для общественного транспорта и такси прописано в части 1.1 статьи 12.17 административного кодекса. Но помимо внесения сведений в региональный реестр перевозчиков, таксистам необходимо в течение пяти дней предоставить договор об ОСГОП (требование наличия которого предусмотрено федеральным законом с 01.09.2024 г.), пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. «Пока перевозчик не предоставит этот договор, в реестр возвращен не будет, а, значит, и проезд по выделенкам им будет запрещен», — сообщили в ведомстве по данной ситуации. На Комсомольском проспекте уже действуют 12 постов. Вскоре камеры заработают на проспекте Ленина, Копейском шоссе и других улицах Челябинска, где есть выделенные полосы. Штраф за нелегальную езду по выделенных полосам составляет 1500 рублей и выписывается за каждый эпизод, говорится в части 1.1 статьи 12.17 административного кодекса. Проезд по Комсомольскому проспекту по выделенным полосам, если машину зафиксируют все установленные камеры видеофиксации, может обойтись водителям в 9000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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