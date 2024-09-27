27 сентября 2024

Екатеринбуржцу стало плохо в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине стало плохо на рейсе из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
Мужчине стало плохо на рейсе из Санкт-Петербурга в Екатеринбург Фото:

Утром 28 сентября во время полета рейса авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Екатеринбург пассажиру стало плохо. Медики помогли ему по прилете самолета в аэропорт Кольцово, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.

«Пассажир почувствовал недомогание, к борту приезжали медики нашего аэропорта, провели осмотр, оказали необходимую помощь», — сообщили в Кольцово. Сам мужчина отказался от госпитализации.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Утром 28 сентября во время полета рейса авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Екатеринбург пассажиру стало плохо. Медики помогли ему по прилете самолета в аэропорт Кольцово, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани. «Пассажир почувствовал недомогание, к борту приезжали медики нашего аэропорта, провели осмотр, оказали необходимую помощь», — сообщили в Кольцово. Сам мужчина отказался от госпитализации. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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