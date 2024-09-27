Екатеринбуржцу стало плохо в самолете

Мужчине стало плохо на рейсе из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
Утром 28 сентября во время полета рейса авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Екатеринбург пассажиру стало плохо. Медики помогли ему по прилете самолета в аэропорт Кольцово, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.
«Пассажир почувствовал недомогание, к борту приезжали медики нашего аэропорта, провели осмотр, оказали необходимую помощь», — сообщили в Кольцово. Сам мужчина отказался от госпитализации.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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