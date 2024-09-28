Экс-министру обороны ДНР Стрелкову-Гиркину стало плохо в колонии

Экс-министру обороны ДНР стало плохо в колонии

28 сентября 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Стрелков-Гиркин жалуется на боли в области сердца, у него появилась одышка и отнимается рука Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин почувствовал себя плохо, находясь в колонии. Он жаловался на боли в сердце. У мужчины появились и другие проблемы со здоровьем: появилась одышка, начала отниматься рука. «У 53-летнего Стрелкова в ИК все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука», — пишет Life.ru. Издание сообщает, что защита бывшего министра обороны ДНР просит перевести заключенного в больничный стационар. Адвокат Стрелкова-Гиркина предполагает, что его подзащитному понадобится операция. В начале этого года Стрелков-Гиркин получил четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности. В августе сообщалось, что он получил статус заключенного, «склонного к побегу», однако потом его сняли после вмешательства адвокатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин почувствовал себя плохо, находясь в колонии. Он жаловался на боли в сердце. У мужчины появились и другие проблемы со здоровьем: появилась одышка, начала отниматься рука. «У 53-летнего Стрелкова в ИК все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука», — пишет Life.ru. Издание сообщает, что защита бывшего министра обороны ДНР просит перевести заключенного в больничный стационар. Адвокат Стрелкова-Гиркина предполагает, что его подзащитному понадобится операция. В начале этого года Стрелков-Гиркин получил четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности. В августе сообщалось, что он получил статус заключенного, «склонного к побегу», однако потом его сняли после вмешательства адвокатов.