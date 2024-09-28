Экс-министру обороны ДНР Стрелкову-Гиркину стало плохо в колонии

Экс-министру обороны ДНР стало плохо в колонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, гиркин, стрелков игорь
Стрелков-Гиркин жалуется на боли в области сердца, у него появилась одышка и отнимается рука Фото:
новость из сюжета
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин почувствовал себя плохо, находясь в колонии. Он жаловался на боли в сердце. У мужчины появились и другие проблемы со здоровьем: появилась одышка, начала отниматься рука.

«У 53-летнего Стрелкова в ИК все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука», — пишет Life.ru. Издание сообщает, что защита бывшего министра обороны ДНР просит перевести заключенного в больничный стационар. Адвокат Стрелкова-Гиркина предполагает, что его подзащитному понадобится операция.

В начале этого года Стрелков-Гиркин получил четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности. В августе сообщалось, что он получил статус заключенного, «склонного к побегу», однако потом его сняли после вмешательства адвокатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин почувствовал себя плохо, находясь в колонии. Он жаловался на боли в сердце. У мужчины появились и другие проблемы со здоровьем: появилась одышка, начала отниматься рука. «У 53-летнего Стрелкова в ИК все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука», — пишет Life.ru. Издание сообщает, что защита бывшего министра обороны ДНР просит перевести заключенного в больничный стационар. Адвокат Стрелкова-Гиркина предполагает, что его подзащитному понадобится операция. В начале этого года Стрелков-Гиркин получил четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности. В августе сообщалось, что он получил статус заключенного, «склонного к побегу», однако потом его сняли после вмешательства адвокатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...