Житель Шебекино погиб после атаки ВСУ

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Последствия обстрела Белгорода 16.09.2024. Белгород, последствия, прилет, автомобиль, обстрел, белгород
В результате обстрела в Шебекино пострадали жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсетях.

«Погиб мирный житель. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего…», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. В результате атки украинских сил также повреждены несколько жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В результате обстрела двое жителей получили ранения, но после оказания медицинской помощи были отпущены домой. В результате прилета дрона в одной из квартир многоквартирного дома возник пожар, который был потушен. Также повреждены четыре жилых дома, пробиты газо- и водопроводы, повреждены несколько автомобилей и выбито остекление в зданиях.

Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями за ночь на 28 сентября, сообщили в Минобороны РФ. Четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и один — над Курской.

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В результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсетях. «Погиб мирный житель. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего…», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. В результате атки украинских сил также повреждены несколько жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. В результате обстрела двое жителей получили ранения, но после оказания медицинской помощи были отпущены домой. В результате прилета дрона в одной из квартир многоквартирного дома возник пожар, который был потушен. Также повреждены четыре жилых дома, пробиты газо- и водопроводы, повреждены несколько автомобилей и выбито остекление в зданиях. Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями за ночь на 28 сентября, сообщили в Минобороны РФ. Четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и один — над Курской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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