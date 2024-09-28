Житель Шебекино погиб после атаки ВСУ

28 сентября 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

В результате обстрела в Шебекино пострадали жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры (архивное фото) Фото: Стрингер © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсетях. «Погиб мирный житель. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего…», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале . В результате атки украинских сил также повреждены несколько жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. В результате обстрела двое жителей получили ранения, но после оказания медицинской помощи были отпущены домой. В результате прилета дрона в одной из квартир многоквартирного дома возник пожар, который был потушен. Также повреждены четыре жилых дома, пробиты газо- и водопроводы, повреждены несколько автомобилей и выбито остекление в зданиях. Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями за ночь на 28 сентября, сообщили в Минобороны РФ. Четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и один — над Курской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсетях. «Погиб мирный житель. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего…», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. В результате атки украинских сил также повреждены несколько жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. В результате обстрела двое жителей получили ранения, но после оказания медицинской помощи были отпущены домой. В результате прилета дрона в одной из квартир многоквартирного дома возник пожар, который был потушен. Также повреждены четыре жилых дома, пробиты газо- и водопроводы, повреждены несколько автомобилей и выбито остекление в зданиях. Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями за ночь на 28 сентября, сообщили в Минобороны РФ. Четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и один — над Курской.