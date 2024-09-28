В ХМАО на «трассе смерти» погиб водитель в ДТП

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП
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В ДТП в ХМАО погиб водитель
В ДТП в ХМАО погиб водитель Фото:

На 688 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей «Фав», «Пежо» и «Мазда». В результате ДТП погиб водитель «Пежо», а также пострадали пассажиры других машин, включая маленькая девочка. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«28 сентября 2024 года, на 688 километре автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ Нефтеюганского района, произошло столкновение трех транспортных средств „Фав“, „Пежо“ и „Мазда“. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля „Пежо“» скончался на месте происшествия, пассажиры «Пежо», «Мазда», в том числе трехлетняя девочка получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства.

Что спровоцировало столкновение — неизвестно. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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На 688 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей «Фав», «Пежо» и «Мазда». В результате ДТП погиб водитель «Пежо», а также пострадали пассажиры других машин, включая маленькая девочка. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «28 сентября 2024 года, на 688 километре автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ Нефтеюганского района, произошло столкновение трех транспортных средств „Фав“, „Пежо“ и „Мазда“. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля „Пежо“» скончался на месте происшествия, пассажиры «Пежо», «Мазда», в том числе трехлетняя девочка получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства. Что спровоцировало столкновение — неизвестно. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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