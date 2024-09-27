Мизулина встретится в Челябинске со школьниками
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на следующей неделе приедет в Челябинск. Об этом она сообщила сама 28 сентября.
«На следующей неделе я собираюсь в Челябинск. Где уже в середине недели планирую провести встречу со школьниками и студентами», — сообщила Мизулина в видео, опубликованном в telegram-канале.
Она сообщила, что не собирается посещать школы. Запланирована одна большая встреча.
Обновлено в 15:50 по уральскому времени:
Встреча запланирована на 3 октября. Информацию об этом сообщила сама Мизулина.
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