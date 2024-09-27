27 сентября 2024

Глава «Лиги безопасности интернета» Мизулина едет в Челябинск. Видео

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Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими студентами. Екатеринбург, топ, мизулина екатерина
Мизулина встретится в Челябинске со школьниками Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на следующей неделе приедет в Челябинск. Об этом она сообщила сама 28 сентября.

«На следующей неделе я собираюсь в Челябинск. Где уже в середине недели планирую провести встречу со школьниками и студентами», — сообщила Мизулина в видео, опубликованном в telegram-канале.

Она сообщила, что не собирается посещать школы. Запланирована одна большая встреча.

Обновлено в 15:50 по уральскому времени:

Встреча запланирована на 3 октября. Информацию об этом сообщила сама Мизулина.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на следующей неделе приедет в Челябинск. Об этом она сообщила сама 28 сентября. «На следующей неделе я собираюсь в Челябинск. Где уже в середине недели планирую провести встречу со школьниками и студентами», — сообщила Мизулина в видео, опубликованном в telegram-канале. Она сообщила, что не собирается посещать школы. Запланирована одна большая встреча. Обновлено в 15:50 по уральскому времени: Встреча запланирована на 3 октября. Информацию об этом сообщила сама Мизулина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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