В Норильске эвакуировали более 300 человек из-за пожара на руднике

Выясняется площадь пожара на глубине 800 метров в шахте рудника "Скалистый", сообщили оперслужбы
Из-за пожара, произошедшего на глубине 800 метров в шахте рудника «Скалистый» (Норильск), эвакуируют 356 работников. Об этом сообщили в оперативных службах.
«В Норильске на руднике „Скалистый“ горно-металлургической компании „Норильский никель“ на глубине 800 метров произошел пожар в шахте. 356 человек, которые там находились, эвакуируют», — передали в ТАСС сообщение оперслужб.
Выясняется площадь пожара. «РЕН ТВ» со ссылкой на «Норникель» передает, что пострадавших нет.
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