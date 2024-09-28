В Норильске эвакуировали более 300 человек из-за пожара на руднике

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Выясняется площадь пожара на глубине 800 метров в шахте рудника "Скалистый", сообщили оперслужбы
Выясняется площадь пожара на глубине 800 метров в шахте рудника "Скалистый", сообщили оперслужбы Фото:

Из-за пожара, произошедшего на глубине 800 метров в шахте рудника «Скалистый» (Норильск), эвакуируют 356 работников. Об этом сообщили в оперативных службах. 

«В Норильске на руднике „Скалистый“ горно-металлургической компании „Норильский никель“ на глубине 800 метров произошел пожар в шахте. 356 человек, которые там находились, эвакуируют», — передали в ТАСС сообщение оперслужб.

Выясняется площадь пожара. «РЕН ТВ» со ссылкой на «Норникель» передает, что пострадавших нет.

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Из-за пожара, произошедшего на глубине 800 метров в шахте рудника «Скалистый» (Норильск), эвакуируют 356 работников. Об этом сообщили в оперативных службах.  «В Норильске на руднике „Скалистый“ горно-металлургической компании „Норильский никель“ на глубине 800 метров произошел пожар в шахте. 356 человек, которые там находились, эвакуируют», — передали в ТАСС сообщение оперслужб. Выясняется площадь пожара. «РЕН ТВ» со ссылкой на «Норникель» передает, что пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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