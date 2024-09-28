«Хезболла» официально объявила о гибели Хасана Насраллы

28 сентября 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

«Хезболла» заявила о мученической гибели своего лидера Фото: Zuma/TASS новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Ливанская шиитская организация «Хезболла» официально объявила о гибели своего основателя и многолетнего бессменного лидера Хасана Насраллы. Заявление передает агентство Tasnim. Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану вечером 27 сентября. Авиаудар был нанесен во время проведения совещания руководства «Хезболы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ливанская шиитская организация «Хезболла» официально объявила о гибели своего основателя и многолетнего бессменного лидера Хасана Насраллы. Заявление передает агентство Tasnim. Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану вечером 27 сентября. Авиаудар был нанесен во время проведения совещания руководства «Хезболы».