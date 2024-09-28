«Хезболла» официально объявила о гибели Хасана Насраллы

«Хезболла» заявила о мученической гибели своего лидера
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Ливанская шиитская организация «Хезболла» официально объявила о гибели своего основателя и многолетнего бессменного лидера Хасана Насраллы. Заявление передает агентство Tasnim.
Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану вечером 27 сентября. Авиаудар был нанесен во время проведения совещания руководства «Хезболы».
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