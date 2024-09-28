«Хезболла» официально объявила о гибели Хасана Насраллы

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«Хезболла» заявила о мученической гибели своего лидера Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Ливанская шиитская организация «Хезболла» официально объявила о гибели своего основателя и многолетнего бессменного лидера Хасана Насраллы. Заявление передает агентство Tasnim.

Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану вечером 27 сентября. Авиаудар был нанесен во время проведения совещания руководства «Хезболы».

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Ливанская шиитская организация «Хезболла» официально объявила о гибели своего основателя и многолетнего бессменного лидера Хасана Насраллы. Заявление передает агентство Tasnim. Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану вечером 27 сентября. Авиаудар был нанесен во время проведения совещания руководства «Хезболы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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