ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу Курской области

28 сентября 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

В результате отражения пяти попыток ВСУ прорваться через границу противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За последние сутки российские силы успешно отразили пять попыток ВСУ проникнуть через границу Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В результате этого украинская сторона потеряла свыше 60 бойцов убитыми и пострадавшими, а также две бронемашины и два автомобиля. Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери личного состава ВСУ за неделю в зоне СВО составили более 16 тысяч человек, пишет «Национальная служба новостей». Наибольшие потери украинская сторона понесла в зонах контроля российских группировок «Юг», «Центр» и «Север». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние сутки российские силы успешно отразили пять попыток ВСУ проникнуть через границу Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В результате этого украинская сторона потеряла свыше 60 бойцов убитыми и пострадавшими, а также две бронемашины и два автомобиля. Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери личного состава ВСУ за неделю в зоне СВО составили более 16 тысяч человек, пишет «Национальная служба новостей». Наибольшие потери украинская сторона понесла в зонах контроля российских группировок «Юг», «Центр» и «Север».