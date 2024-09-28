ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу Курской области

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В результате отражения пяти попыток ВСУ прорваться через границу противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки российские силы успешно отразили пять попыток ВСУ проникнуть через границу Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В результате этого украинская сторона потеряла свыше 60 бойцов убитыми и пострадавшими, а также две бронемашины и два автомобиля.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери личного состава ВСУ за неделю в зоне СВО составили более 16 тысяч человек, пишет «Национальная служба новостей». Наибольшие потери украинская сторона понесла в зонах контроля российских группировок «Юг», «Центр» и «Север».

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За последние сутки российские силы успешно отразили пять попыток ВСУ проникнуть через границу Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В результате этого украинская сторона потеряла свыше 60 бойцов убитыми и пострадавшими, а также две бронемашины и два автомобиля. Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери личного состава ВСУ за неделю в зоне СВО составили более 16 тысяч человек, пишет «Национальная служба новостей». Наибольшие потери украинская сторона понесла в зонах контроля российских группировок «Юг», «Центр» и «Север».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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