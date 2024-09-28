За последние сутки российские силы успешно отразили пять попыток ВСУ проникнуть через границу Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В результате этого украинская сторона потеряла свыше 60 бойцов убитыми и пострадавшими, а также две бронемашины и два автомобиля.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери личного состава ВСУ за неделю в зоне СВО составили более 16 тысяч человек, пишет «Национальная служба новостей». Наибольшие потери украинская сторона понесла в зонах контроля российских группировок «Юг», «Центр» и «Север».
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