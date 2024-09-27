27 сентября 2024

Неизвестный мужчина обстрелял машины на северо-западе Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте ЧП работают сотрудники полиции (архивное фото)
На месте ЧП работают сотрудники полиции (архивное фото) Фото:

На северо-западе Челябинска неизвестный мужчина выстрелил в припаркованных во дворе автомобили. Информацию об этом URA.RUподтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«В отдел полиции „Курчатовский“ поступило сообщение о повреждение стекол на двух транспортных средствах. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев. Принимаются меры к возможному установлению свидетелей и очевидцев произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Одно ЧП произошло во дворе дома по Комсомольскому проспекту, 37. Другое — во дворе на Пионерской, 4.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На северо-западе Челябинска неизвестный мужчина выстрелил в припаркованных во дворе автомобили. Информацию об этом URA.RUподтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «В отдел полиции „Курчатовский“ поступило сообщение о повреждение стекол на двух транспортных средствах. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев. Принимаются меры к возможному установлению свидетелей и очевидцев произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Одно ЧП произошло во дворе дома по Комсомольскому проспекту, 37. Другое — во дворе на Пионерской, 4.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...