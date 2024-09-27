Неизвестный мужчина обстрелял машины на северо-западе Челябинска

На северо-западе Челябинска неизвестный мужчина выстрелил в припаркованных во дворе автомобили. Информацию об этом URA.RUподтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«В отдел полиции „Курчатовский“ поступило сообщение о повреждение стекол на двух транспортных средствах. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев. Принимаются меры к возможному установлению свидетелей и очевидцев произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Одно ЧП произошло во дворе дома по Комсомольскому проспекту, 37. Другое — во дворе на Пионерской, 4.
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