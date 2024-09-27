27 сентября 2024

Скандальный медиаменеджер заявил, что его машину обстреляли в центре Екатеринбурга. Видео

Машину директора телеканала «Крик ТВ» обстреляли в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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На стекле машине заметны отверстия (архивное фото)
На стекле машине заметны отверстия (архивное фото) Фото:

Медиаменеджер, директор скандального телеканала «Крик ТВ» Евгений Губко заявил, что его автомобиль обстреляли из пистолета. Инцидент произошел около бизнес-центра «Вознесенский» в Екатеринбурге.

«Пока обедали в ресторане, получили два пулевых ранения нашего автомобиля. Кто-то целенаправленно решил попугать нас. Сейчас оперативники приедут, камеры соберем, найдем недоброжелателя», — заявил он на видео, которое опубликовал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

По словам Губко, пострадал только автомобиль с логотипом телеканала. На место происшествия уже приехали сотрудники полиции. Он подозревает одного из застройщиков, про которого его команда готовит «журналистское расследование».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Медиаменеджер, директор скандального телеканала «Крик ТВ» Евгений Губко заявил, что его автомобиль обстреляли из пистолета. Инцидент произошел около бизнес-центра «Вознесенский» в Екатеринбурге. «Пока обедали в ресторане, получили два пулевых ранения нашего автомобиля. Кто-то целенаправленно решил попугать нас. Сейчас оперативники приедут, камеры соберем, найдем недоброжелателя», — заявил он на видео, которое опубликовал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. По словам Губко, пострадал только автомобиль с логотипом телеканала. На место происшествия уже приехали сотрудники полиции. Он подозревает одного из застройщиков, про которого его команда готовит «журналистское расследование». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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