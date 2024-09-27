Медиаменеджер, директор скандального телеканала «Крик ТВ» Евгений Губко заявил, что его автомобиль обстреляли из пистолета. Инцидент произошел около бизнес-центра «Вознесенский» в Екатеринбурге.
«Пока обедали в ресторане, получили два пулевых ранения нашего автомобиля. Кто-то целенаправленно решил попугать нас. Сейчас оперативники приедут, камеры соберем, найдем недоброжелателя», — заявил он на видео, которое опубликовал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.
По словам Губко, пострадал только автомобиль с логотипом телеканала. На место происшествия уже приехали сотрудники полиции. Он подозревает одного из застройщиков, про которого его команда готовит «журналистское расследование».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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