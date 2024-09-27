Бывший пермский министр Хараськин переоформил пекарню жены на себя

Пермская пекарня стала собственностью бывшего министра
Экс-глава минсельхоза Пермского края Олег Хараськин стал владельцем ООО «Страна Пекарния Чайковский». Об этом говорится в учредительных документах.
«Владелец ООО „Страна Пекарния Чайковский“ с 26 сентября Олег Алексеевич Хараскин. Елена Николаевна Хараськина вышла из состава учредителей компании. Она владела фирмой с октября 2014 года», — указано в сервисе СБИС.
По данным СБИС, фирма занимается производством хлебобулочных изделий. Уточняется, что на пекарне работают 25 сотрудников.
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