27 сентября 2024

Бывший пермский министр Хараськин переоформил пекарню жены на себя

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Пермская пекарня стала собственностью бывшего министра
Пермская пекарня стала собственностью бывшего министра Фото:

Экс-глава минсельхоза Пермского края Олег Хараськин стал владельцем ООО «Страна Пекарния Чайковский». Об этом говорится в учредительных документах.

«Владелец ООО „Страна Пекарния Чайковский“ с 26 сентября Олег Алексеевич Хараскин. Елена Николаевна Хараськина вышла из состава учредителей компании. Она владела фирмой с октября 2014 года», — указано в сервисе СБИС.

По данным СБИС, фирма занимается производством хлебобулочных изделий. Уточняется, что на пекарне работают 25 сотрудников.

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Экс-глава минсельхоза Пермского края Олег Хараськин стал владельцем ООО «Страна Пекарния Чайковский». Об этом говорится в учредительных документах. «Владелец ООО „Страна Пекарния Чайковский“ с 26 сентября Олег Алексеевич Хараскин. Елена Николаевна Хараськина вышла из состава учредителей компании. Она владела фирмой с октября 2014 года», — указано в сервисе СБИС. По данным СБИС, фирма занимается производством хлебобулочных изделий. Уточняется, что на пекарне работают 25 сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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