Первоклассник «заминировал» гимназию в Екатеринбурге

Наряд полиции выезжал в гимназию, однако информация о минировании не подтвердилась
Ученик 1 «В» класса гимназии №176 заявил силовикам о минировании гимназии №151. Инцидент произошел накануне, рассказал источник URA.RU в учреждении.
«Мальчик взял у одноклассника „умные“ часы, позвонил с них в службу спасения со словами: „В 151-й гимназии бомба“». На место выезжал наряд, информация не подтвердилась. По его данным, родителей обоих школьников вызвали в полицию на разговор.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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