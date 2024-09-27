27 сентября 2024

Первоклассник «заминировал» гимназию в Екатеринбурге

Экстренной службе сообщили о бомбе в 151-й гимназии Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, общежитие, подъезд, полиция, полицейский автомобиль
Наряд полиции выезжал в гимназию, однако информация о минировании не подтвердилась Фото:

Ученик 1 «В» класса гимназии №176 заявил силовикам о минировании гимназии №151. Инцидент произошел накануне, рассказал источник URA.RU в учреждении.

«Мальчик взял у одноклассника „умные“ часы, позвонил с них в службу спасения со словами: „В 151-й гимназии бомба“». На место выезжал наряд, информация не подтвердилась. По его данным, родителей обоих школьников вызвали в полицию на разговор.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Ученик 1 «В» класса гимназии №176 заявил силовикам о минировании гимназии №151. Инцидент произошел накануне, рассказал источник URA.RU в учреждении. «Мальчик взял у одноклассника „умные“ часы, позвонил с них в службу спасения со словами: „В 151-й гимназии бомба“». На место выезжал наряд, информация не подтвердилась. По его данным, родителей обоих школьников вызвали в полицию на разговор. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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