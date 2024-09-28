Специалист по кибербезопасности предупредил о наличии у хакеров данных почти на каждого россиянина

Директор Solar Дрюков: за 2023 год в России произошло 168 утечек данных

28 сентября 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

С начала 2024 года число утекших данных в России составило около 510 миллионов записей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хакеры могут обладать информацией почти по каждому гражданину России. Об этом сообщил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков. «Было ведь немало утечек в сервисах доставки, в интернет-магазинах, в региональных государственных сервисах, в медицинских учреждениях. Если наложить одно на другое, то, действительно, получится близко к полной базе, по крайней мере, половозрелого населения страны», — заявил Дрюков в разговоре с ТАСС. По словам эксперта, существует тенденция монетизировать каждую утечку данных путем их продажи, что предшествует использованию информации для нанесения репутационного ущерба компаниям и государственным структурам. Эти данные могут быть использованы для самых разных целей, включая обзвоны и проведение атак. В 2023 году в России было зарегистрировано 168 случаев утечки данных, в результате которых в интернет было выложено около 300 миллионов записей о россиянах. В начале 2024 года произошла крупная утечка, в результате которой стали доступны 500 миллионов записей о россиянах, а общее количество утекших с начала года данных составило около 510 миллионов записей. Ранее в России выявили новую схему мошенничества, пишет «360.ru». Преступники вначале взламывают аккаунт жертвы на портале госуслуг и подделывают доверенность. Затем, представляясь следователями, они звонят жертве и убеждают ее в необходимости передачи управления банковскими счетами для защиты средств от утечки данных. После этого другой мошенник, выдавая себя за полицейского, уговаривает жертву снять деньги и передать их якобы для перевода на «безопасный счет». В стрессе люди могут поддаться на уловки и совершить непродуманные действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хакеры могут обладать информацией почти по каждому гражданину России. Об этом сообщил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков. «Было ведь немало утечек в сервисах доставки, в интернет-магазинах, в региональных государственных сервисах, в медицинских учреждениях. Если наложить одно на другое, то, действительно, получится близко к полной базе, по крайней мере, половозрелого населения страны», — заявил Дрюков в разговоре с ТАСС. По словам эксперта, существует тенденция монетизировать каждую утечку данных путем их продажи, что предшествует использованию информации для нанесения репутационного ущерба компаниям и государственным структурам. Эти данные могут быть использованы для самых разных целей, включая обзвоны и проведение атак. В 2023 году в России было зарегистрировано 168 случаев утечки данных, в результате которых в интернет было выложено около 300 миллионов записей о россиянах. В начале 2024 года произошла крупная утечка, в результате которой стали доступны 500 миллионов записей о россиянах, а общее количество утекших с начала года данных составило около 510 миллионов записей. Ранее в России выявили новую схему мошенничества, пишет «360.ru». Преступники вначале взламывают аккаунт жертвы на портале госуслуг и подделывают доверенность. Затем, представляясь следователями, они звонят жертве и убеждают ее в необходимости передачи управления банковскими счетами для защиты средств от утечки данных. После этого другой мошенник, выдавая себя за полицейского, уговаривает жертву снять деньги и передать их якобы для перевода на «безопасный счет». В стрессе люди могут поддаться на уловки и совершить непродуманные действия.