27 сентября 2024

Парни в военной форме с оружием избили двух мужчин в Чебаркуле. Видео

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Суд. Кетово. Курган , полиция, канвой
В полиции подтвердили информацию о драке (архивное фото) Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) двое парней в военной форме избили двух мужчин. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Зарегистрировано сообщение о драке. Двое пострадавших доставлены в больницу с ушибами», — уточнили в пресс-службе ведомства. Материалы проверки переданы в военно-следственный отдел.

Инцидент произошел в одном из дворов Чебаркуля. Два парня напали на мужчину. Он без сознания остался лежать на земле, а нападавшие ушли, показано на видео, снятом очевидцами.

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В Чебаркуле (Челябинская область) двое парней в военной форме избили двух мужчин. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Зарегистрировано сообщение о драке. Двое пострадавших доставлены в больницу с ушибами», — уточнили в пресс-службе ведомства. Материалы проверки переданы в военно-следственный отдел. Инцидент произошел в одном из дворов Чебаркуля. Два парня напали на мужчину. Он без сознания остался лежать на земле, а нападавшие ушли, показано на видео, снятом очевидцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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