В полиции подтвердили информацию о драке (архивное фото)
В Чебаркуле (Челябинская область) двое парней в военной форме избили двух мужчин. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Зарегистрировано сообщение о драке. Двое пострадавших доставлены в больницу с ушибами», — уточнили в пресс-службе ведомства. Материалы проверки переданы в военно-следственный отдел.
Инцидент произошел в одном из дворов Чебаркуля. Два парня напали на мужчину. Он без сознания остался лежать на земле, а нападавшие ушли, показано на видео, снятом очевидцами.
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