Погоню за Lamborghini в центре Челябинска на Алом поле с участием экипажа ДПС 28 сентября засняли очевидцы. В городской Госавтоинспекции информацию об инциденте подтвердили.
«Машина новая, с документами все в порядке. Машина привезена с Кореи, на учет еще не поставил, но документы к учету готовы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Так в Госавтоинспекции Челябинска объяснили причину погони за Lamborghini.
Инцидент произошел на Алом поле. Судя по видео, снятом очевидцами, машина была без номеров. Десять дней — допустимый период времени, при котором можно есть без государственного регистрационного знака, пояснили в ведомстве. Поэтому с водителем дорогой машины поговорили и отпустили.
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