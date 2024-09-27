Погоню за Lamborghini в центре Челябинска засняли очевидцы. Видео

28 сентября 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Погоню за Lamborghini в центре Челябинска на Алом поле с участием экипажа ДПС 28 сентября засняли очевидцы. В городской Госавтоинспекции информацию об инциденте подтвердили. «Машина новая, с документами все в порядке. Машина привезена с Кореи, на учет еще не поставил, но документы к учету готовы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Так в Госавтоинспекции Челябинска объяснили причину погони за Lamborghini. Инцидент произошел на Алом поле. Судя по видео, снятом очевидцами, машина была без номеров. Десять дней — допустимый период времени, при котором можно есть без государственного регистрационного знака, пояснили в ведомстве. Поэтому с водителем дорогой машины поговорили и отпустили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погоню за Lamborghini в центре Челябинска на Алом поле с участием экипажа ДПС 28 сентября засняли очевидцы. В городской Госавтоинспекции информацию об инциденте подтвердили. «Машина новая, с документами все в порядке. Машина привезена с Кореи, на учет еще не поставил, но документы к учету готовы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Так в Госавтоинспекции Челябинска объяснили причину погони за Lamborghini. Инцидент произошел на Алом поле. Судя по видео, снятом очевидцами, машина была без номеров. Десять дней — допустимый период времени, при котором можно есть без государственного регистрационного знака, пояснили в ведомстве. Поэтому с водителем дорогой машины поговорили и отпустили.