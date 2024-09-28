В Самарской области приостановили движение поездов из-за взрыва на мосту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение поездов временно остановили в Самарской области
Движение поездов временно остановили в Самарской области Фото:

Движение поездов в Самарской области было приостановлено из-за взрыва на мосту. Сообщение о происшествии поступило 28 сентября 2024 года.

«На данный момент известно, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136 км) произошло повреждение „островков безопасности“. Пострадавших нет», — сообщается в официальном telegram-канале Самарской области. Известно, что повреждение возникло в результате взрыва. В связи с произошедшим было принято решение о временной остановке движения поездов для обеспечения безопасности пассажиров и работников железной дороги.

На месте инцидента уже работают специалисты, которые осуществляют все необходимые меры для восстановления нормального функционирования железнодорожного сообщения. Уточняется, что железнодорожные пути не повреждены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение поездов в Самарской области было приостановлено из-за взрыва на мосту. Сообщение о происшествии поступило 28 сентября 2024 года. «На данный момент известно, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136 км) произошло повреждение „островков безопасности“. Пострадавших нет», — сообщается в официальном telegram-канале Самарской области. Известно, что повреждение возникло в результате взрыва. В связи с произошедшим было принято решение о временной остановке движения поездов для обеспечения безопасности пассажиров и работников железной дороги. На месте инцидента уже работают специалисты, которые осуществляют все необходимые меры для восстановления нормального функционирования железнодорожного сообщения. Уточняется, что железнодорожные пути не повреждены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...