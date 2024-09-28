В Самарской области приостановили движение поездов из-за взрыва на мосту

Движение поездов в Самарской области было приостановлено из-за взрыва на мосту. Сообщение о происшествии поступило 28 сентября 2024 года.
«На данный момент известно, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136 км) произошло повреждение „островков безопасности“. Пострадавших нет», — сообщается в официальном telegram-канале Самарской области. Известно, что повреждение возникло в результате взрыва. В связи с произошедшим было принято решение о временной остановке движения поездов для обеспечения безопасности пассажиров и работников железной дороги.
На месте инцидента уже работают специалисты, которые осуществляют все необходимые меры для восстановления нормального функционирования железнодорожного сообщения. Уточняется, что железнодорожные пути не повреждены.
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