Лавров: Украина становится меньше каждый раз, когда срываются переговоры с РФ

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров привел в пример отказ Украины от выполнения Минских соглашений Фото:

Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, подводя итоги участию в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

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«С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», — подчеркнул Лавров. Министр привел в пример отказ Украины от выполнения Минских соглашений и срыв переговоров в 2022 году.

Лавров также отметил, что Россия всегда открыта к диалогу и готова к выполнению ранее достигнутых договоренностей, но при этом ожидает взаимности от украинской стороны. По его словам, каждый раз, когда Киев отказывается от диалога, это приводит к ухудшению ситуации на Украине.

Воевать с ядерной державой бессмысленно, считает Лавров. По его словам, США и Великобритания «рассчитывают победить Россию», а также готовят Европу к «самоубийственной авантюре», передает RT.

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Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, подводя итоги участию в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. «С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», — подчеркнул Лавров. Министр привел в пример отказ Украины от выполнения Минских соглашений и срыв переговоров в 2022 году. Лавров также отметил, что Россия всегда открыта к диалогу и готова к выполнению ранее достигнутых договоренностей, но при этом ожидает взаимности от украинской стороны. По его словам, каждый раз, когда Киев отказывается от диалога, это приводит к ухудшению ситуации на Украине. Воевать с ядерной державой бессмысленно, считает Лавров. По его словам, США и Великобритания «рассчитывают победить Россию», а также готовят Европу к «самоубийственной авантюре», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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