Лавров: Украина становится меньше каждый раз, когда срываются переговоры с РФ

28 сентября 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров привел в пример отказ Украины от выполнения Минских соглашений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, подводя итоги участию в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Новость по теме Попытки воевать с Россией самоубийственны: главные заявления Лаврова на сессии ГА ООН «С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», — подчеркнул Лавров. Министр привел в пример отказ Украины от выполнения Минских соглашений и срыв переговоров в 2022 году. Лавров также отметил, что Россия всегда открыта к диалогу и готова к выполнению ранее достигнутых договоренностей, но при этом ожидает взаимности от украинской стороны. По его словам, каждый раз, когда Киев отказывается от диалога, это приводит к ухудшению ситуации на Украине. Воевать с ядерной державой бессмысленно, считает Лавров. По его словам, США и Великобритания «рассчитывают победить Россию», а также готовят Европу к «самоубийственной авантюре», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, подводя итоги участию в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. «С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», — подчеркнул Лавров. Министр привел в пример отказ Украины от выполнения Минских соглашений и срыв переговоров в 2022 году. Лавров также отметил, что Россия всегда открыта к диалогу и готова к выполнению ранее достигнутых договоренностей, но при этом ожидает взаимности от украинской стороны. По его словам, каждый раз, когда Киев отказывается от диалога, это приводит к ухудшению ситуации на Украине. Воевать с ядерной державой бессмысленно, считает Лавров. По его словам, США и Великобритания «рассчитывают победить Россию», а также готовят Европу к «самоубийственной авантюре», передает RT.