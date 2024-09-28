Лавров: Украина становится меньше каждый раз, когда срываются переговоры с РФ

Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, подводя итоги участию в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
«С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», — подчеркнул Лавров. Министр привел в пример отказ Украины от выполнения Минских соглашений и срыв переговоров в 2022 году.
Лавров также отметил, что Россия всегда открыта к диалогу и готова к выполнению ранее достигнутых договоренностей, но при этом ожидает взаимности от украинской стороны. По его словам, каждый раз, когда Киев отказывается от диалога, это приводит к ухудшению ситуации на Украине.
Воевать с ядерной державой бессмысленно, считает Лавров. По его словам, США и Великобритания «рассчитывают победить Россию», а также готовят Европу к «самоубийственной авантюре», передает RT.
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