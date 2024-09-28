Попытки воевать с Россией самоубийственны: главные заявления Лаврова на сессии ГА ООН

Лавров заявил, что США готовят Европу к самоубийственной авантюре против РФ

28 сентября 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Лавров заявил о бессмысленности «самоубийственных попыток» воевать до победы с РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о бесперспективности ведения военных действий против России, подчеркнув ее статус ядерной державы. Он также призвал страны, предлагающие мирные инициативы по урегулированию конфликта в Украине, учитывать первопричины возникновения кризиса. Эти и другие заявления Лаврова — в материале URA.RU. Самоубийственная авантюра Запада Сергей Лавров выразил мнение, что Лондон и Вашингтон настраивают Европу на конфликт с Москвой, который он охарактеризовал как «самоубийственную авантюру». Лавров упомянул, что существует задача стратегически поразить Россию, сравнивая текущие намерения с тайно разработанным планом «Немыслимое» в мае 1945 года, целью которого было уничтожение Советского Союза. Министр отметил, что в отличие от прошлого, современные англосаксонские стратегии не скрывают своих намерений и, хотя в настоящее время они рассчитывают на победу над Россией при помощи киевского режима, который он назвал неонацистским и нелегитимным, они также подготавливают Европу к участию в этом конфликте. Расследование «Северных потоков» Глава МИД РФ подчеркнул необходимость участия Секретариата ООН в расследовании инцидентов, таких как диверсия на газопроводах «Северные потоки» и события в Буче. Лавров выразил мнение, что американцы стараются отрицать свою причастность к инцидентам и скрывать факты, аналогично тому, как они поступили в случае с «Северными потоками». Он также обвинил Запад в попытках скрыть правду о различных преступлениях, включая провокацию в Буче и отравления граждан России. Лавров указал на обязанность Секретариата ООН действовать беспристрастно и избегать поддержки интересов отдельных стран, согласно статье 100 Устава ООН, особенно в ситуациях, затрагивающих глобальную безопасность. Угрозы со стороны НАТО Лавров выразил озабоченность по поводу действий НАТО, которые, по его мнению, направлены на укрепление своих позиций в Закавказье, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что создает угрозы для безопасности России. Он указал, что альянс в течение последних трех десятилетий осуществляет экспансию, создавая прямые угрозы безопасности России и подрывая архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава МИД также отметил, что Запад обвиняет в создании угроз доминированию не только Россию, но и Китай, Беларусь, КНДР и Иран. Подрыв доверия к ООН Лавров раскритиковал Секретариат ООН за продвижение нарративов Запада и подрыв доверия к организации. Он заявил, что если генеральный секретарь призывает к перезагрузке глобального сотрудничества, то Секретариат должен способствовать объединению и предлагать компромиссы, а не оправдывать нарративы, выгодные Западу. По его словам, для вдохновения новой жизни в ООН необходимо восстановить доверие на основе принципа суверенного равенства всех государств. Дипломат также упомянул о действиях Запада по созданию контролируемых им форматов для решения важных вопросов, таких как управление интернетом и правовые рамки использования технологий искусственного интеллекта, что подрывает доверие и обходит ООН. Он выразил признательность партнерам за стремления продвигать посреднические инициативы по Украине и отметил конструктивный подход в отличие от «формулы мира» Зеленского. Атаки Израиля на Ливан Глава МИД призвал к немедленному прекращению убийства палестинцев, которые становятся жертвами, используя американское оружие. Лавров осудил акты терроризма, жертвами которых стали израильтяне в прошлом году, но выразил возмущение по поводу того, что эта трагедия использовалась для массового коллективного наказания палестинцев, что привело к гуманитарной катастрофе. Он также затронул вопрос о предполагаемой осведомленности США о подготовке атаки Израиля с использованием мобильных устройств в Ливане, указывая на необходимости обсуждения многочисленных публикаций в СМИ, свидетельствующих об этом. Он подчеркнул важность проведения расследования недавней атаки на Ливан, описывая ее как бесчеловечное применение террористических методов для достижения политических целей и превращение гражданских технологий в смертоносное оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о бесперспективности ведения военных действий против России, подчеркнув ее статус ядерной державы. Он также призвал страны, предлагающие мирные инициативы по урегулированию конфликта в Украине, учитывать первопричины возникновения кризиса. Эти и другие заявления Лаврова — в материале URA.RU. Сергей Лавров выразил мнение, что Лондон и Вашингтон настраивают Европу на конфликт с Москвой, который он охарактеризовал как «самоубийственную авантюру». Лавров упомянул, что существует задача стратегически поразить Россию, сравнивая текущие намерения с тайно разработанным планом «Немыслимое» в мае 1945 года, целью которого было уничтожение Советского Союза. Министр отметил, что в отличие от прошлого, современные англосаксонские стратегии не скрывают своих намерений и, хотя в настоящее время они рассчитывают на победу над Россией при помощи киевского режима, который он назвал неонацистским и нелегитимным, они также подготавливают Европу к участию в этом конфликте. Глава МИД РФ подчеркнул необходимость участия Секретариата ООН в расследовании инцидентов, таких как диверсия на газопроводах «Северные потоки» и события в Буче. Лавров выразил мнение, что американцы стараются отрицать свою причастность к инцидентам и скрывать факты, аналогично тому, как они поступили в случае с «Северными потоками». Он также обвинил Запад в попытках скрыть правду о различных преступлениях, включая провокацию в Буче и отравления граждан России. Лавров указал на обязанность Секретариата ООН действовать беспристрастно и избегать поддержки интересов отдельных стран, согласно статье 100 Устава ООН, особенно в ситуациях, затрагивающих глобальную безопасность. Лавров выразил озабоченность по поводу действий НАТО, которые, по его мнению, направлены на укрепление своих позиций в Закавказье, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что создает угрозы для безопасности России. Он указал, что альянс в течение последних трех десятилетий осуществляет экспансию, создавая прямые угрозы безопасности России и подрывая архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава МИД также отметил, что Запад обвиняет в создании угроз доминированию не только Россию, но и Китай, Беларусь, КНДР и Иран. Лавров раскритиковал Секретариат ООН за продвижение нарративов Запада и подрыв доверия к организации. Он заявил, что если генеральный секретарь призывает к перезагрузке глобального сотрудничества, то Секретариат должен способствовать объединению и предлагать компромиссы, а не оправдывать нарративы, выгодные Западу. По его словам, для вдохновения новой жизни в ООН необходимо восстановить доверие на основе принципа суверенного равенства всех государств. Дипломат также упомянул о действиях Запада по созданию контролируемых им форматов для решения важных вопросов, таких как управление интернетом и правовые рамки использования технологий искусственного интеллекта, что подрывает доверие и обходит ООН. Он выразил признательность партнерам за стремления продвигать посреднические инициативы по Украине и отметил конструктивный подход в отличие от «формулы мира» Зеленского. Глава МИД призвал к немедленному прекращению убийства палестинцев, которые становятся жертвами, используя американское оружие. Лавров осудил акты терроризма, жертвами которых стали израильтяне в прошлом году, но выразил возмущение по поводу того, что эта трагедия использовалась для массового коллективного наказания палестинцев, что привело к гуманитарной катастрофе. Он также затронул вопрос о предполагаемой осведомленности США о подготовке атаки Израиля с использованием мобильных устройств в Ливане, указывая на необходимости обсуждения многочисленных публикаций в СМИ, свидетельствующих об этом. Он подчеркнул важность проведения расследования недавней атаки на Ливан, описывая ее как бесчеловечное применение террористических методов для достижения политических целей и превращение гражданских технологий в смертоносное оружие.