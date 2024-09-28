Лавров назвал доказанным фактом работу Украины с террористами в Мали

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров прокомментировал работу Киева с террористами Мали Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в сотрудничестве с террористическими организациями. Он заявил об этом на пресс-конференции подводя итоги участию в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он утверждает, что имеются доказательства взаимодействия Киева с террористами в Мали и других странах.

«Доказано на фактах, что украинцы работают с террористическими организациями, которые борются с законным правительством Мали», — сказал Лавров. Он упомянул недавнее нападение на малийских военнослужащих, за которым стоит группировка, сотрудничающая с Киевом.

Лавров также отметил, что действия Украины не ограничиваются Мали. По его словам, Киев взаимодействует с террористическими элементами и в других регионах, включая Сирию. «Они там либо вербуют боевиков для того, чтобы засылать их на поля сражений, либо, может быть, и помогают подготовить какие-то провокации», — подытожил министр.

Ларов заявлял, что Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией. В качестве примера он привел отказ Киева от выполнения Минских соглашений и срыв переговоров в 2022 году. Министр сравнил попытки воевать с ядерной державой с самоубийством, передает телеканал 360.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в сотрудничестве с террористическими организациями. Он заявил об этом на пресс-конференции подводя итоги участию в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он утверждает, что имеются доказательства взаимодействия Киева с террористами в Мали и других странах. «Доказано на фактах, что украинцы работают с террористическими организациями, которые борются с законным правительством Мали», — сказал Лавров. Он упомянул недавнее нападение на малийских военнослужащих, за которым стоит группировка, сотрудничающая с Киевом. Лавров также отметил, что действия Украины не ограничиваются Мали. По его словам, Киев взаимодействует с террористическими элементами и в других регионах, включая Сирию. «Они там либо вербуют боевиков для того, чтобы засылать их на поля сражений, либо, может быть, и помогают подготовить какие-то провокации», — подытожил министр. Ларов заявлял, что Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией. В качестве примера он привел отказ Киева от выполнения Минских соглашений и срыв переговоров в 2022 году. Министр сравнил попытки воевать с ядерной державой с самоубийством, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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