Лавров назвал доказанным фактом работу Украины с террористами в Мали

28 сентября 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Лавров прокомментировал работу Киева с террористами Мали Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в сотрудничестве с террористическими организациями. Он заявил об этом на пресс-конференции подводя итоги участию в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он утверждает, что имеются доказательства взаимодействия Киева с террористами в Мали и других странах. «Доказано на фактах, что украинцы работают с террористическими организациями, которые борются с законным правительством Мали», — сказал Лавров. Он упомянул недавнее нападение на малийских военнослужащих, за которым стоит группировка, сотрудничающая с Киевом. Лавров также отметил, что действия Украины не ограничиваются Мали. По его словам, Киев взаимодействует с террористическими элементами и в других регионах, включая Сирию. «Они там либо вербуют боевиков для того, чтобы засылать их на поля сражений, либо, может быть, и помогают подготовить какие-то провокации», — подытожил министр. Ларов заявлял, что Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией. В качестве примера он привел отказ Киева от выполнения Минских соглашений и срыв переговоров в 2022 году. Министр сравнил попытки воевать с ядерной державой с самоубийством, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в сотрудничестве с террористическими организациями. Он заявил об этом на пресс-конференции подводя итоги участию в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он утверждает, что имеются доказательства взаимодействия Киева с террористами в Мали и других странах. «Доказано на фактах, что украинцы работают с террористическими организациями, которые борются с законным правительством Мали», — сказал Лавров. Он упомянул недавнее нападение на малийских военнослужащих, за которым стоит группировка, сотрудничающая с Киевом. Лавров также отметил, что действия Украины не ограничиваются Мали. По его словам, Киев взаимодействует с террористическими элементами и в других регионах, включая Сирию. «Они там либо вербуют боевиков для того, чтобы засылать их на поля сражений, либо, может быть, и помогают подготовить какие-то провокации», — подытожил министр. Ларов заявлял, что Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией. В качестве примера он привел отказ Киева от выполнения Минских соглашений и срыв переговоров в 2022 году. Министр сравнил попытки воевать с ядерной державой с самоубийством, передает телеканал 360.