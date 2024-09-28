28 сентября 2024

Певец Shaman оправдался за то, что ездит на немецких автомобилях

Shaman: создатели иностранной техники могли вдохновляться русской культурой
© Служба новостей «URA.RU»
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Shaman предположил, что в западной технике есть вдохновение русской культурой
Shaman предположил, что в западной технике есть вдохновение русской культурой Фото:

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) оправдался за использование иностранной техники, в том числе немецких автомобилей. Он предположил, что создатели западных технологий могли вдохновляться русской культурой. Об этом Дронов заявил в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

«Мы же не знаем, а может быть создатели американских телефонов, технологий, автомобилей… Может быть, они вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали? Или произведениями Достоевского, Булгакова? Может быть, тогда без этих произведений вообще этих технологий не было?», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что Shaman поблагодарил свою бывшую жену за поддержку. До этого певица Анна Калашникова раскрыла главную причину развода певца.

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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) оправдался за использование иностранной техники, в том числе немецких автомобилей. Он предположил, что создатели западных технологий могли вдохновляться русской культурой. Об этом Дронов заявил в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». «Мы же не знаем, а может быть создатели американских телефонов, технологий, автомобилей… Может быть, они вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали? Или произведениями Достоевского, Булгакова? Может быть, тогда без этих произведений вообще этих технологий не было?», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что Shaman поблагодарил свою бывшую жену за поддержку. До этого певица Анна Калашникова раскрыла главную причину развода певца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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