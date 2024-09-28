SHAMAN поблагодарил бывшую жену за поддержку

28 сентября 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Дронов и Мартынова всегда были соратниками и поддерживали друг друга в трудные жизненные периоды Фото: Илья Московец © URA.RU Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) благодарен бывшей жене Елене Мартыновой за поддержку. Об рассказал сам артист в беседе с ведущим программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1„Борисом Корчевниковым. «Всегда была эта взаимопомощь, потому что и ей было непросто все эти годы, когда ничего не получалось, и мне было тяжело», — передает StarHit слова Дронова. Певец добавил, что они с бывшей женой постоянно помогали друг другу и были соратниками. По словам артиста, он благодарен Мартыновой за то, что она была рядом в сложные моменты и всегда поддерживала его. Развод был обоюдным решением и пара осталась в хороших отношениях, отметил SHAMAN. В ноябре 2024 года Мартынов и Дронов могли отметить семь лет брака, однако накануне артист объявил о разводе. Ранее певица Анна Калашникова предположила, что причиной развода Дронова с женой мог стать плотный график артиста. По словам Калашниковой, у него практически не оставалось времени на семью, и он полностью посвящал себя работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) благодарен бывшей жене Елене Мартыновой за поддержку. Об рассказал сам артист в беседе с ведущим программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1„Борисом Корчевниковым. «Всегда была эта взаимопомощь, потому что и ей было непросто все эти годы, когда ничего не получалось, и мне было тяжело», — передает StarHit слова Дронова. Певец добавил, что они с бывшей женой постоянно помогали друг другу и были соратниками. По словам артиста, он благодарен Мартыновой за то, что она была рядом в сложные моменты и всегда поддерживала его. Развод был обоюдным решением и пара осталась в хороших отношениях, отметил SHAMAN. В ноябре 2024 года Мартынов и Дронов могли отметить семь лет брака, однако накануне артист объявил о разводе. Ранее певица Анна Калашникова предположила, что причиной развода Дронова с женой мог стать плотный график артиста. По словам Калашниковой, у него практически не оставалось времени на семью, и он полностью посвящал себя работе.