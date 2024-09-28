SHAMAN поблагодарил бывшую жену за поддержку

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Концерт SHAMAN. Екатеринбург , шаман, shaman, дронов ярослав
Дронов и Мартынова всегда были соратниками и поддерживали друг друга в трудные жизненные периоды Фото:

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) благодарен бывшей жене Елене Мартыновой за поддержку. Об рассказал сам артист в беседе с ведущим программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1„Борисом Корчевниковым.

«Всегда была эта взаимопомощь, потому что и ей было непросто все эти годы, когда ничего не получалось, и мне было тяжело», — передает StarHit слова Дронова. Певец добавил, что они с бывшей женой постоянно помогали друг другу и были соратниками.

По словам артиста, он благодарен Мартыновой за то, что она была рядом в сложные моменты и всегда поддерживала его. Развод был обоюдным решением и пара осталась в хороших отношениях, отметил SHAMAN. В ноябре 2024 года Мартынов и Дронов могли отметить семь лет брака, однако накануне артист объявил о разводе.

Ранее певица Анна Калашникова предположила, что причиной развода Дронова с женой мог стать плотный график артиста. По словам Калашниковой, у него практически не оставалось времени на семью, и он полностью посвящал себя работе.

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Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) благодарен бывшей жене Елене Мартыновой за поддержку. Об рассказал сам артист в беседе с ведущим программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1„Борисом Корчевниковым. «Всегда была эта взаимопомощь, потому что и ей было непросто все эти годы, когда ничего не получалось, и мне было тяжело», — передает StarHit слова Дронова. Певец добавил, что они с бывшей женой постоянно помогали друг другу и были соратниками. По словам артиста, он благодарен Мартыновой за то, что она была рядом в сложные моменты и всегда поддерживала его. Развод был обоюдным решением и пара осталась в хороших отношениях, отметил SHAMAN. В ноябре 2024 года Мартынов и Дронов могли отметить семь лет брака, однако накануне артист объявил о разводе. Ранее певица Анна Калашникова предположила, что причиной развода Дронова с женой мог стать плотный график артиста. По словам Калашниковой, у него практически не оставалось времени на семью, и он полностью посвящал себя работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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