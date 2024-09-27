Певица Анна Калашникова раскрыла главную причину развода SHAMANa

Калашникова о разводе SHAMANа: рада, что пара решила расстаться без скандалов
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Коллеги SHAMANа предположили причину его развода со второй женой
Коллеги SHAMANа предположили причину его развода со второй женой Фото:

Развод Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, с супругой Еленой Мартыновой произвел эффект разорвавшейся бомбы. Певец во всех интервью уверял, что счастлив в браке и не планирует ничего менять в личной жизни. Однако накануне неожиданно заявил, что его семейные отношения подошли к концу. Певица Анна Калашникова в разговоре с корреспондентами URA.RU объяснила, что стало главной причина развода исполнителя хита «Я — русский».

«Жаль, что Ярослав объявил о разводе в Год семьи, который, как известно, проходит сейчас в России. У них была красивая пара: очень многие в шоу-бизнесе завидовали их отношениям. Хотя, конечно, в тусовке ходили слухи, что в семье есть какие-то шероховатости»,  — говорит Анна. 

«Артисту, а тем более молодому, очень трудно жить в браке. Постоянные гастроли, концерты, разъезды — на жену времени не остается. Очень мало женщин, которые могут принять и понять такой образ жизни, отойти на второй план, чтобы муж реализовался. Нелли Кобзон могла, Ирина Лещенко могла — в общем, считанные единицы. В шоу-бизнесе все уверены, что причиной разрыва стал именно сверхплотный график SHAMANa. Он сейчас отдает себя целиком и полностью работе, на отношения остается очень мало времени. Как я уже сказала, не каждая женщина сможет принять это», — объяснила Калашникова.

Анна уточнила, что супруги решили расстаться по-человечески, без скандалов и разборок. «Долго ли будет SHAMAN один? Я думаю, что сейчас ему не стоит заводить серьезные отношения. Пусть наслаждается вниманием поклонниц. Он — парень молодой, еще есть время погулять, насладиться всеми прелестями жизни. Один он точно не останется. Конечно, известием о разводе он порадовал многих своих поклонниц. Теперь они понимают, что у них есть шанс покорить его сердце, и будут предпринимать еще больше усилий для этого», — добавила Калашникова.

Официально отношения с Мартыновой SHAMAN зарегистрировал в 2018 году. Возлюбленная на 14 лет старше артиста, но Дронова столь серьезная разница в возрасте не испугала. Для Ярослава это был второй брак. До Мартыновой он был женат на учительнице музыки из Новомосковска. В 2014 году у них родилась дочь Варвара.

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Развод Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, с супругой Еленой Мартыновой произвел эффект разорвавшейся бомбы. Певец во всех интервью уверял, что счастлив в браке и не планирует ничего менять в личной жизни. Однако накануне неожиданно заявил, что его семейные отношения подошли к концу. Певица Анна Калашникова в разговоре с корреспондентами URA.RU объяснила, что стало главной причина развода исполнителя хита «Я — русский». «Жаль, что Ярослав объявил о разводе в Год семьи, который, как известно, проходит сейчас в России. У них была красивая пара: очень многие в шоу-бизнесе завидовали их отношениям. Хотя, конечно, в тусовке ходили слухи, что в семье есть какие-то шероховатости»,  — говорит Анна. Анна уточнила, что супруги решили расстаться по-человечески, без скандалов и разборок. «Долго ли будет SHAMAN один? Я думаю, что сейчас ему не стоит заводить серьезные отношения. Пусть наслаждается вниманием поклонниц. Он — парень молодой, еще есть время погулять, насладиться всеми прелестями жизни. Один он точно не останется. Конечно, известием о разводе он порадовал многих своих поклонниц. Теперь они понимают, что у них есть шанс покорить его сердце, и будут предпринимать еще больше усилий для этого», — добавила Калашникова. Официально отношения с Мартыновой SHAMAN зарегистрировал в 2018 году. Возлюбленная на 14 лет старше артиста, но Дронова столь серьезная разница в возрасте не испугала. Для Ярослава это был второй брак. До Мартыновой он был женат на учительнице музыки из Новомосковска. В 2014 году у них родилась дочь Варвара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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