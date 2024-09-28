28 сентября 2024

Беспилотник ВСУ взорвался в Краснодарском крае

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша, stock
Беспилотник врезался в дерево Фото:

Украинский беспилотник пытался атаковать село Шабельское в Краснодарском крае. В результате БПЛА врезался в дерево и взорвался. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Подавленный БПЛА в краснодарском селе Шабельское взорвался, врезавшись в дерево», — написал Кондратьев в telegram-канале. Он уточнил, что в итоге повреждения получили дом и машина. О пострадавших не сообщается.

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Украинский беспилотник пытался атаковать село Шабельское в Краснодарском крае. В результате БПЛА врезался в дерево и взорвался. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Подавленный БПЛА в краснодарском селе Шабельское взорвался, врезавшись в дерево», — написал Кондратьев в telegram-канале. Он уточнил, что в итоге повреждения получили дом и машина. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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