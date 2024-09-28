Беспилотник ВСУ взорвался в Краснодарском крае

29 сентября 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Беспилотник врезался в дерево Фото: Министерство обороны Великобритании Украинский беспилотник пытался атаковать село Шабельское в Краснодарском крае. В результате БПЛА врезался в дерево и взорвался. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Подавленный БПЛА в краснодарском селе Шабельское взорвался, врезавшись в дерево», — написал Кондратьев в telegram-канале. Он уточнил, что в итоге повреждения получили дом и машина. О пострадавших не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский беспилотник пытался атаковать село Шабельское в Краснодарском крае. В результате БПЛА врезался в дерево и взорвался. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Подавленный БПЛА в краснодарском селе Шабельское взорвался, врезавшись в дерево», — написал Кондратьев в telegram-канале. Он уточнил, что в итоге повреждения получили дом и машина. О пострадавших не сообщается.