В деле о растрате экс-мэра Сочи есть неустановленные соучастники

29 сентября 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Алексей Копайгородский арестован по части четвертой статьи 160 УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший мэр города Сочи Алексей Копайгородский был арестован по подозрению в присвоении двух земельных участков и дома на сумму 3,7 млн рублей. Следствие считает, что помимо Копайгородского, в преступлении могли быть задействованы и другие люди, личности которых пока не установлены. «На свободе продолжают находиться неустановленные соучастники преступления. Круг которых на данный момент окончательно не определен», — цитирует РИА Новости материалы дела. Ранее сообщалось, что свидетельские показания подтверждают причастность экс-главы Сочи к хищению земельных участков на сумму 3,7 миллиона рублей. Копайгородский был задержан в зоне СВО и сейчас находится в СИЗО. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский арестован по подозрению в растрате (ч. 4 статьи 160 УК РФ). Он свою вину не признает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший мэр города Сочи Алексей Копайгородский был арестован по подозрению в присвоении двух земельных участков и дома на сумму 3,7 млн рублей. Следствие считает, что помимо Копайгородского, в преступлении могли быть задействованы и другие люди, личности которых пока не установлены. «На свободе продолжают находиться неустановленные соучастники преступления. Круг которых на данный момент окончательно не определен», — цитирует РИА Новости материалы дела. Ранее сообщалось, что свидетельские показания подтверждают причастность экс-главы Сочи к хищению земельных участков на сумму 3,7 миллиона рублей. Копайгородский был задержан в зоне СВО и сейчас находится в СИЗО. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский арестован по подозрению в растрате (ч. 4 статьи 160 УК РФ). Он свою вину не признает.