В деле о растрате экс-мэра Сочи есть неустановленные соучастники

Бывший мэр города Сочи Алексей Копайгородский был арестован по подозрению в присвоении двух земельных участков и дома на сумму 3,7 млн рублей. Следствие считает, что помимо Копайгородского, в преступлении могли быть задействованы и другие люди, личности которых пока не установлены.
«На свободе продолжают находиться неустановленные соучастники преступления. Круг которых на данный момент окончательно не определен», — цитирует РИА Новости материалы дела.
Ранее сообщалось, что свидетельские показания подтверждают причастность экс-главы Сочи к хищению земельных участков на сумму 3,7 миллиона рублей. Копайгородский был задержан в зоне СВО и сейчас находится в СИЗО.
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский арестован по подозрению в растрате (ч. 4 статьи 160 УК РФ). Он свою вину не признает.
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