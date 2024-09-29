В деле о растрате экс-мэра Сочи есть неустановленные соучастники

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Суд над таджиками. Челябинск , уголовное дело, прокурор, следствие, суд, судебный процесс, расследование, уголовный процесс
Алексей Копайгородский арестован по части четвертой статьи 160 УК РФ Фото:

Бывший мэр города Сочи Алексей Копайгородский был арестован по подозрению в присвоении двух земельных участков и дома на сумму 3,7 млн рублей. Следствие считает, что помимо Копайгородского, в преступлении могли быть задействованы и другие люди, личности которых пока не установлены.

«На свободе продолжают находиться неустановленные соучастники преступления. Круг которых на данный момент окончательно не определен», — цитирует РИА Новости материалы дела.

Ранее сообщалось, что свидетельские показания подтверждают причастность экс-главы Сочи к хищению земельных участков на сумму 3,7 миллиона рублей. Копайгородский был задержан в зоне СВО и сейчас находится в СИЗО.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский арестован по подозрению в растрате (ч. 4 статьи 160 УК РФ). Он свою вину не признает.

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Бывший мэр города Сочи Алексей Копайгородский был арестован по подозрению в присвоении двух земельных участков и дома на сумму 3,7 млн рублей. Следствие считает, что помимо Копайгородского, в преступлении могли быть задействованы и другие люди, личности которых пока не установлены. «На свободе продолжают находиться неустановленные соучастники преступления. Круг которых на данный момент окончательно не определен», — цитирует РИА Новости материалы дела. Ранее сообщалось, что свидетельские показания подтверждают причастность экс-главы Сочи к хищению земельных участков на сумму 3,7 миллиона рублей. Копайгородский был задержан в зоне СВО и сейчас находится в СИЗО. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский арестован по подозрению в растрате (ч. 4 статьи 160 УК РФ). Он свою вину не признает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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