27 сентября 2024

Свидетели подтвердили причастность арестованного экс-мэра Сочи к преступлению

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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Копайгородский арестован по делу о крупной растрате Фото:

Свидетельские показания указывают на возможную причастность бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к хищению земельных участков на сумму 3,7 миллионов рублей. Об этом стало известно из материалов дела.

«Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А.С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей, результатами ОРМ, а также иными представленными в обосновании заявленного ходатайства процессуальными документами», — говорится в материалах дела, передает РИА Новости.

Копайгородский был задержан в зоне СВО и доставлен в Москву по подозрению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах. Сейчас он находится в СИЗО до 18 ноября по делу о крупной растрате. По словам адвоката, Копайгородский вину не признает.

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Свидетельские показания указывают на возможную причастность бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к хищению земельных участков на сумму 3,7 миллионов рублей. Об этом стало известно из материалов дела. «Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А.С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей, результатами ОРМ, а также иными представленными в обосновании заявленного ходатайства процессуальными документами», — говорится в материалах дела, передает РИА Новости. Копайгородский был задержан в зоне СВО и доставлен в Москву по подозрению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах. Сейчас он находится в СИЗО до 18 ноября по делу о крупной растрате. По словам адвоката, Копайгородский вину не признает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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