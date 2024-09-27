Свидетели подтвердили причастность арестованного экс-мэра Сочи к преступлению

28 сентября 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Копайгородский арестован по делу о крупной растрате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свидетельские показания указывают на возможную причастность бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к хищению земельных участков на сумму 3,7 миллионов рублей. Об этом стало известно из материалов дела. «Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А.С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей, результатами ОРМ, а также иными представленными в обосновании заявленного ходатайства процессуальными документами», — говорится в материалах дела, передает РИА Новости. Копайгородский был задержан в зоне СВО и доставлен в Москву по подозрению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах. Сейчас он находится в СИЗО до 18 ноября по делу о крупной растрате. По словам адвоката, Копайгородский вину не признает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свидетельские показания указывают на возможную причастность бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к хищению земельных участков на сумму 3,7 миллионов рублей. Об этом стало известно из материалов дела. «Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А.С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей, результатами ОРМ, а также иными представленными в обосновании заявленного ходатайства процессуальными документами», — говорится в материалах дела, передает РИА Новости. Копайгородский был задержан в зоне СВО и доставлен в Москву по подозрению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах. Сейчас он находится в СИЗО до 18 ноября по делу о крупной растрате. По словам адвоката, Копайгородский вину не признает.